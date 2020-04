Listorti se hizo el cómico y las redes lo destrozaron

“No entiendo xq Moni no quiere ver #LaCasaDePapel conmigo! Parece q se me pega el acento español!”, fue el comentario de Listorti junto al video. Ante eso, los usuarios de Twitter lo destrozaron: “Prefiero q me cague a piñas un policía por romper la cuarentena a estar encerrado 40 dias con Listorti”, “Un premio para esta señora”, “Qué boludo Listorti, no se da cuenta que ya no hace gracia”, “Lo triste no es que alguna vez te haya causado risa lo que hacía Listorti. Lo triste es que con el paso del tiempo te siga dando risa”, fueron algunos de los picantes mensajes.