No obstante sostuvo que está "enamorada". Fue durante una entrevista en Instrusos.

Lizy Tagliani estuvo en el piso de Intrusos, y en una extensa charla con Jorge Rial y el panel habló de su presente sentimental. “Me cuesta encontrar pareja. Para mí tengo muchas cosas de hombre grande, mañoso, no querer salir”, dijo la conductora de El precio justo. “Yo soy de tirar tiros, no tengo problemas, me encanta”, agregó con humor.