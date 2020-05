Lizy Tagliani dijo que muchos no la quieren al aire

Al hueso: “será lo que tenga que ser. me sorprende las ganas de algunos de que me quede sin programa

Ante ese panorama que se avecina en el canal, Tagliani fue consultada vía redes sociales sobre su salida.

La conductora se mostró picante y hasta reveló que muchos están “contentos” que no esté más al aire: “Tranqui, será lo que tenga que ser. Lo que me sorprende es las ganas de algunos de que me quede sin programa. No tengo adicción mediática puedo trabajar de muchas cosas, como lo hice desde los 15 años. Por ahora relaja que nos vemos 11:30 el lunes”.