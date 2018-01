Llamado para Sampa: Tevez mete presión para ir a Rusia

En declaraciones radiales el Apache le metió presión al DT albiceleste y dijo: "Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial". Y agregó: "Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas".

El jugador ya vistió la camiseta del equipo representativo del país en los mundiales de Sudáfrica 2010 y en Alemania 2006 con 8 partidos jugados y 3 goles anotados.

En el certamen del continente africano de 2010 era considerado clave por técnico Diego Maradona y arrancó como titular en la mayor parte de los partidos dónde respondió con 2 goles.

La Selección enfrentará a Italia, España y un rival más a confirmar en marzo en la previa de la cita mundialista

¿Sampa habrá tomado nota del deseo del "jugador del pueblo"?