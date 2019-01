"Llamó Maradona y el resto de los campeones del 86"

La plata. José Luis Brown se encuentra internado en una clínica de La Plata afectado por una enfermedad neurodegenerativa. Si bien su estado clínico evoluciona, la familia atraviesa un duro golpe, ya que el Tata no está conectado con la realidad y por el momento no puede comunicarse, producto de esta afección que lo aqueja desde hace un tiempo. “Está estabilizado clínicamente, pero a partir de ahora arranca una dura pelea para ver cómo evoluciona. No hay mucho más para proyectar en el futuro, sino cómo va reaccionando”, expresó Juan Ignacio, el hijo del Tata.