Llega la solución: Sportflix, el Netflix para ver deportes

Sportflix es un servicio que tiene la intención de llevar las diferentes ligas deportivas a cada rincón del planeta, que será presentada de manera oficial el próximo 30 de agosto.

Por el momento no se conoce cómo será su funcionamiento, ni cuando estará disponible pero se especula que tendría un valor de entre u$s 20 y u$s 30 mensuales.

Matías Said, el vicepresidente de la plataforma, explicó que se transmitirán eventos en vivo y sostuvo que esperan tener 400.000 suscriptores antes de que termine el año.

Hoy están confirmadas varias ligas. Desde tenis (Grand Slams y Masters) hasta la NBA, NHL, NFL, MLB, UFC, Boxeo, F1, Golf, los JJOO y Fútbol.

Dentro del fútbol, que es de lo más esperado, estarán las ligas de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Copa del Rey, Copa Italia, Copa MX, Copa Argentina, FA Cup, Supercopa de Italia, Supercopa de España y algunos amistosos de pretemporada. Además, a nivel continental, también se verán la Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana, Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Concachampions, le dijo Said a TODOTV.

