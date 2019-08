Gerardo juega de lateral por izquierda, mientras que Juan Pablo se desempeña como volante ofensivo o delantero. Y el destino los unió en esta capital y en Pacífico por diferentes motivos.

Cómo llegaron

Gera arribó a la región hace más de cinco años por cuestiones laborales del padre. Juampi pisó esta tierra a mediados del 2018 debido a la delicada situación que se vive en Venezuela.

Los padres de Juan Pablo eligieron Neuquén por supervivencia, para darles un futuro de oportunidades a sus hijos (el joven talento tiene una hermana, Mariana) ya que en la lejana El Tigre, en el estado de Anzoátegui, no lograban cubrir las necesidades básicas. Además, no comulgaban con el gobierno. Juan Pablo juega al fútbol desde los 5 años y aquí continúa disfrutando de este deporte. “Me siento muy feliz por el título, porque se muestra que hemos trabajado bastante y hemos dado todo para salir campeones. Me alegra haberlo ganado con Pacífico porque somos un equipo muy unido”, asegura con alegría y ese tonito caribeño que aún conserva.

A su lado, Gerardito explica con el mismo entusiasmo por qué se acercó al Decano. “Desde que llegamos a Neuquén estuve en varias escuelas de fútbol y luego empecé a buscar clubes. Fui a Patagonia unas semanas pero me quedaba muy lejos, y así vine a Pacífico y estoy feliz”, comenta, y agrega que son “buenos compañeros” con su coterráneo.

En la misma sintonía, Juan Pablo detalla qué sintió cuando se sumó un chico de su mismo país al equipo. “Al principio era el único venezolano y me logré adaptar bien porque son un buen grupo pero, ciertamente, cuando vino Gera se sintió bien, fue lindo”.

Un riverplatense más

Son tales las raíces que han desarrollado estos jóvenes que, en su foto de perfil de Whatsapp, JP tiene la imagen de un club grande de la Argentina. “Cuando llegué a Neuquén se jugaba la final de la Copa Libertadores y dije ‘voy a ser hincha del equipo que gane’. Y bueno, ganó River. Así que soy un millonario más”, cuenta la anécdota con una sonrisa el zurdo lateral.

Y agradece a su entrenador, Fernando Parra, “por la oportunidad” que le brindó de formar parte del plantel. También agradece a la provincia de Neuquén por haberlos acogido como familia.

Además de la nacionalidad, la experiencia neuquina y el equipo, los venezolanitos de Pacífico comparten el sueño: “Ser el día de mañana jugadores profesionales y debutar en Primera”.

¡Ojalá se les dé, se lo merecen, cracks del fútbol y campeones de la vida!

El DT: “Aportan en lo deportivo y en lo grupal”

“Es la primera vez que me toca tener, en un plantel, a chicos extranjeros. Ellos aportan tanto en lo deportivo como en lo grupal”, destaca a los pibes venezolanos el técnico de la novena campeona de Pacífico, Fernando Parra. “Son chicos que suman también como personas, y eso se nota y está muy bueno. Juan llegó primero al plantel y Gera estaba entrenando en un grupo nivelatorio. Un profe me dijo que lo pruebe con la categoría 2006 y tuvieron la buena suerte de adaptarse rápido. Los chicos del club los integraron y por ese lado tengo que agradecerles”, agregó.

También festejó la reserva

El finde el Deca también fue campeón en reserva tras 20 años. Un dato: el último título en esa categoría fue logrado por Coco Riquelme (DT), hermano de Fabián, técnico actual.

