Llevó la bici a arreglar y tuvo que pasar un calvario

Como tantas otras veces que tuvo un inconveniente, el miércoles 9 de agosto una joven neuquina llevó su bici a reparar a su bicicletería de confianza. Le explicó al dueño lo que había pasado y se la dejó. A la mañana siguiente le avisaron por mensaje de texto que la bici ya estaba lista para retirar y que el arreglo le saldría 250 pesos.

“Le expliqué a Miguel que no tenía dinero y me entendió, pero a los 5 días me amenazaron con venderla”, comentó Inés. “Vení a retirar tu bicicleta porque te denuncio. Miguel no maneja más el ciclismo. Yo estoy a cargo o te la vendo, que gano mucha plata”, decían los mensajes que recibió Inés el martes a la mañana. Desesperada, esa misma tarde se acercó hasta el comercio ubicado en calle Gatica al 600 con su padre.

Apenas entró al local, observó a la mujer que le había enviado los mensajes detrás del mostrador. “Ella le dijo a Miguel ‘es la chica de la bici’, a lo que él respondió ‘ah, no está ya’, y comencé a grabar”, detalló Inés en referencia al video que luego subió a Facebook.

“Fuimos enseguida a la Comisaría 41 donde denuncié el hecho”, dijo, pero no contenta con lo vivido, al regresar a su casa decidió publicar todo en facebook. Las repercusiones que tuvo el posteo permitieron que, milagrosamente, al día siguiente la llamaran para decirle que se acerque hasta la comisaría para retirar la bicicleta.

Poder: Gracias a que su denuncia se viralizó en Facebook, le devolvieron la bici.