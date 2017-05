Lo amenazó con un cuchillo durante un incidente en la calle

“Subite, te estoy dando una oportunidad para que te vayas porque vos a mí no me conocés”, amenazó el automovilista al chofer de la ambulancia, con un cuchillo en la mano.

El ambulanciero le había reclamado una maniobra de sobrepaso que casi provoca un accidente.

El incidente ocurrió ayer en la esquina de Stefenelli y Belgrano. Vicente Ojeda, chofer de la ambulancia del Centro de Salud del barrio Progreso, detalló en declaraciones a Vuelta de página por LU5: “Iba rumbo a cargar combustible, me abrí para pasar a una bicicleta cuando una persona que venía muy apurada me pasó por el costado y casi me hace chocar. Después me lo volví a encontrar en la esquina y me volvió a tirar el auto encima”.

Ojeda relató que luego le hizo señas y se bajó de la ambulancia para preguntarle por qué iba tan apurado. Para su sorpresa, el hombre sacó un cuchillo y lo amenazó. “Cuando vino un patrullero, revoleó el cuchillo adentro del auto. Yo hice la denuncia”, concluyó.

La Policía no vio el arma blanca

Los efectivos que se acercaron al lugar durante el incidente no vieron a simple vista el cuchillo supuestamente utilizado en la amenaza. “Yo radiqué la denuncia, al tipo se lo llevaron demorado”, dijo la víctima.