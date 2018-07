Lo estafaron con un pagaré trucho y lo intimaron

En una audiencia realizada ayer, la fiscal Elisa Carossio detalló que el hecho ocurrió el 24 de julio de 2017, cuando la estafadora le entregó un pagaré trucho a un hombre por 24.852 pesos.

“Su firma como el llenado de cifra a abonar no le pertenecían haciendo con ello caer en error al juez Javier Hernán Gicini a cargo del Juzgado Ejecutivo N° 1, que mediante mandamiento intimó a la víctima al pago de dicho documento más 14.769 como intereses y costas”, detalló la fiscal.

Así, la víctima se dio cuenta de la estafa y la denunció. El 15 de mayo de este año, mediante una pericia caligráfica se pudo corroborar que la firma y los números insertados en el pagaré no pertenecen al puño y letra de la víctima, el hombre que recibió el pagaré, según indicó Carossio.

Por su parte, el defensor particular Fernando Detlefs aclaró que su defendida es “comisionista de cobro de terceros y que no sabía de la falsedad de la firma al momento de presentarlo al Tribunal”. Por este motivo, consideró que no había cometido ningún delito y que debían rechazarse los cargos.

Sin embargo, tras escuchar a ambas partes, el juez Cristian Piana avaló la acusación fiscal contra la mujer por el delito de estafa, al haber presentado un pagaré falsificado, y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

