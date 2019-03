Lo matan por creer que era el padre de un violador

Pero mientras esto ocurría, por las redes sociales comenzó a circular el nombre del presunto abusador, un joven de 21 años que en ese momento estaba en una casa de la zona. La Policía fue entonces hasta esa vivienda y, frente al temor de que el joven fuese atacado por vecinos enardecidos, lo sacó por una ventana, lo puso a resguardo y lo trasladó a la dependencia policial de la zona donde al rato fue liberado: el niño víctima del abuso dijo que ese joven no había sido su atacante. El tema fue que en paralelo se montó una pueblada de entre 40 y 60 personas que salieron en busca del supuesto violador sin saber que el niño ya había dicho a las autoridades que no era. Luego de ir a su casa, donde no lo encontraron (estaba aún con la policía) fueron a lo de su padre. Cuando el hombre vio llegar al grupo enardecido salió corriendo pero fue alcanzado y golpeado. Comenzaron a pegarle, incluso se lo quitaron de las manos a los dos policías que estaban en el lugar. Entre tantas trompadas y patadas, finalmente el hombre, identificado como José Oviedo, fue asesinado. Los vecinos, además, prendieron fuego su casa.