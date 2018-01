“Tengo el 2018 cerrado, por suerte. Me cambio de canal, de productora, voy a hacer otra tira”, dijo en alusión a Cien días para enamorarse, la nueva apuesta de Underground y el canal de Viacom que lo tendrá como protagonista junto a Carla Peterson, Nancy Dupláa y Juan Minujín.

“Golpearía a Tinelli”

“Lo del ‘Bailando’ no, es el demente de Pedro Alfonso y yo me prendo en las humoradas porque es mi amigo”, explicó Castro sobre los videos que publicó su supuesto coach. “No le estoy quitando el mérito al ‘Bailando’, pero por suerte puedo seguir trabajando de lo que me formé”, añadió. “Admiro a los que lo hacen, pero yo no podría ir, me explotaría la cabeza. Es un caldo de cultivo eso, tenés que tener unos huevos enormes y una cabeza fuertísima. Mi mujer (por Sabrina Rojas, quien pasó por la pista) tiene sangre fría, es una mujer calculadora, la admiro por eso, yo soy visceral y pasional. Hay que tener un poco esa cabeza para competir ahí. Si no, te explota todo en dos minutos, te agarrás a la piñas con Tinelli, el jurado y con todo el mundo”, argumentó.

Tinelli quiere que Eva de Dominici se sume a la pista

La actriz Eva de Dominici brindó una nota a Los ángeles de la mañana y contó que fue convocada para el “Bailando 2018”. “Sí, me llamaron, pero no sé. La verdad es que todavía ni lo pensé por un tema de tiempos”, reconoció la novia de Joaquín Furriel, que esta semana está estrenando No dormirás, film que la tiene como protagonista.

“Es un programa que me re divierte. Lo que sí, no sé cómo me podría sostener yo ahí adentro”, añadió. Ni lerdo ni perezoso, Marcelo Tinelli replicó el pasaje de la nota en Twitter, postulándola.

Bullying

Por otro lado, Eva contó que sufrió bullying de parte de una ex compañera de Patito Feo cuando hacía la ficción infantil. Para eludir un escándalo, la actriz descartó que la agresora fuera Laura Esquivel o Brenda Asnicar y evitó dar nombres. Sólo atinó a decir: “Me volvía loca, me trataba mal todo el tiempo, me cargaba con cosas. Tenía una madre insoportable. El problema de los elencos de chicos son los padres, porque son muy quemacoco”.