Los días de Marcelo Tinelli en canal Trece parecen que están contados. Gran parte de los directivos del Grupo Clarín no quiere que el conductor siga en la emisora. “El ala dura de Clarín quiere que a fin de año termine la etapa de Marcelo en El Trece. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y las posibilidades de hacer su programa en lo que queda de este año son mínimas”, contó Rodrigo Lussich.

No cierran los números

El panelista de Intrusos reveló el por qué del enojo de la gerencia del canal con Tinelli. “Laflia transita sus últimos tramos en el canal según dijeron en los pasillos de gerencia y molestó que Tinelli no quiera estar al aire por no querer resignar su sueldo. Él quería renogociar su sueldo o contemplar un aumento para su cachet de este año”, dijo el periodista. “El Cantando 2020 tiene un costo operativo mensual de tres millones y medio de pesos y factura la mitad que el de Guido Kaczka, que vale la mitad”, agregó.

El “Bailando”, de salir al aire -dentro del canal lo ven difícil-, tendría un costo de 7 millones pero con el doble de rendimiento. Según indicó Lussich, Showmatch factura 900 segundos de PNT (publicidad), mientras que el Cantando tiene 500 segundos.

“Si bien tener al aire a Tinelli siempre es rendidor, los costos, el sueldo que quiere y la pauta son todos factores que estarían influyendo en esta situación” , aseguró Lussich.

p20-f02-espe(SCE_ID=451984).jpg

Política

El acercamiento del creador de Laflia al Gobierno nacional es otro punto que no le gusta al Grupo Clarín. El año que viene hay elecciones y Tinelli sería número puesto en algún cargo. Sin embargo, Rial sostuvo que Marcelo no se va a “meter en el barro” porque lo perjudicaría. Además, el conductor agregó que está más “metido en el fútbol”. “Tinelli necesita plata eh, porque gasta mucho y le entra poco. No lo veo en política el año que viene, para nada, porque va a ser una elección hecha para políticos de verdad con ganas de salir a cagarse a palos y meterse en la mierda”, aseguró Rial.

p20-f03-espe(SCE_ID=451985).jpg

¿Marcelo y Adrián Suar llegan al final de la mano?

Adrián Suar, gerente de programación, es otra de las figuras que entra en el juego. Y Tinelli y el creador de Pol-ka llegarían juntos hasta el final, ya que ambos se sostienen la mano. Esa relación es otro punto que los condenaría a ambos. “Haberle soltado la mano con Pol-ka es una pésima señal en el Grupo. Para muchos, el nuevo hombre fuerte del canal y aspirante a la silla gerencial es Diego Guebel, actual socio argentino de la productora Boxfish, que también se quedó con Mariana Fabbiani y es el nuevo niño mimado y ganó la pulseada”, informó Lussich.

No lo perdonan

Además, otro factor que entró en juego fue la venta del edificio de Po-lka que hasta su venta Suar alquilaba los estudios que Clarín pagaba en un monto “mucho más elevado que el real”. “El Trece pagó por ese edificio un precio que después se supo que estaba sobrevaluado y eso no se lo perdonaron nunca. Eso derivó en el traslado de los estudios a Don Torcuato, pero no hubo más retorno en el vínculo”, aseguró el periodista.

Cabe señalar que desde hace un tiempo el futuro de Pol-ka no tiene buen pronóstico. Suar continúa en su lucha por mantener a flote la productora que creó, pero el Grupo Clarín, con el 55% de las acciones, ya tendría decidido cerrarla.

p20-f04-espe(SCE_ID=451987).jpg

Ante una salida de El Trece, el Chueco ya tiene su plan B

El Grupo Clarín está decidido a cerrar Pol-ka y no quiere seguir solventando la estructura de casi 300 empleados a los que se les sigue pagando el sueldo. Respecto al futuro empresarial de Suar, quien aún se desempeña en canal Trece, la idea del Chueco es abrir una nueva productora con estructura muy básica. El plan es tercerizar tareas con ficciones para cable, streaming y distintas plataformas. Eso incluye que algunas producciones de Suar estarían destinadas a Netflix. Una idea similar adoptó Marcelo Tinelli tras su desvinculación de Ideas del Sur, y la llegada de Laflia.

Hace dos semanas, Suar anunció que estrenará en la plataforma Corazón loco, su último filme, que saldrá a la luz el 9 de septiembre.