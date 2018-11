“Hubo una reunión en Pol-ka con Cabré pidiendo que no promocionen la novela con esas imágenes porque le traía problemas después con Laurita. Se ve que Laurita llega y... Él es el protagonista y elige cómo quiere promocionar la ficción, y después Pol-ka decide si le da bola o no. En la reunión había mucha más gente. Por eso me llegó”, aseguró el conductor de Los ángeles de la mañana.

“Promocionar es publicar algo antes que suceda. Si pedís en privado puntualmente esa foto un día después del capítulo, no estás promocionando nada, porque ya sucedió. Si hacés cosas por atrás y provocás que digan pavadas al pepe, hacete cargo. Vivos que después ponen cara de buenos”, expresó Laurita a través de su cuenta de Twitter tras la aparición de la fotografía.