Lo trataron de asesino: Fer Palacio, su versión sobre el contagio de Messi

"Gente, ¿cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner: asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy malos. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso", dijo Fer Palacio en el video.