Lohan dejó a Charlotte Caniggia por una modelo trans

Al parecer Lohan está muy enamorado y no ahorra alabanzas cuando se refiere a Mara: “Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas”. Aunque cada vez se muestran más juntos, Lohanl por ahora prefiere no ponerle títulos formales a la relación con la modelo trans: “No, novios no pero sí somos muy amigos. Nos estamos conociendo”, indicó el reguetonero.

Ante la negativa de llamarle noviazgo a la insipiente relación, los seguidores de Lohan se preguntan si la modelo trans y el ex de Charlotte Caniggia entonces son amigos con derecho, “Sí, en una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa”, aclaró Lohan.

Para concluir, el músico reveló que ya sabía que ella era una modelo trans antes de conocerla, pero que no tenía prejuicios al respecto: “Para mí es una mujer y su condición no me afecta. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes, y para serte sincero yo vi y veo a una mujer”. Mara Cifuentes es una reconocida modelo transgénero de Colombia, que cuenta con experiencia en la televisión y es muy popular en las redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram.