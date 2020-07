Charlotte plantó a Pampita porque sintió traición

Charlotte Caniggia hizo su debut la semana pasada como panelista de Pampita Online. Y en su primera aparición en Net TV la hija de Mariana Nannis se cruzó con Yanina Latorre luego de que la panelista de LAM opinara que no le gustaba para el ciclo de la modelo. "No tiene contenido y eso es lo que hace que los panelistas después queden mal", dijo la madre de Lola.

"Yanina es una vieja re loca que se la pasa hablando pelotucedes. Me cae re mal Yanina", fue la respuesta de la mediática,

Con ese episodio que fue en vivo, Charlotte decidió este martes no ir al programa de Pampita. Lío Pecoraro confirmó que la mediática no quiso subirse al coche que la pasó a buscar para ir a grabar el programa y ahora no se sabe si continuará en Pampita Online.

Embed

El panelista tuiteó en su cuenta de Twitter: "Charlotte Caniggia plantó al programa de Pampita. El viernes fue a buscarla el vehículo que la traslada hacia la grabación, pero se negó a subir".

"¡Está enojada porque pusieron a Yanina Latorre al aire! Dicen que sintió traición. ¡No quiere ir más! ¿Se revertirá?", agregó el periodista de espectáculos.

Charlotte, quien tiene 2,5 millones de seguidores en las redes, soprendió ayer ante la consulta de sun fans. Un usuario le consultó cuál era su mayor miedo. Y ella respondió: "Ser vieja. Algún día me va a tocar pero ser vieja y arrugada ¡Nooooo!".