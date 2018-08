"Lhoan la hace subir a un auto, la arrebata y le pega a Charlotte. Hay testigos de todo esto y, si Dios quiere, van a aparecer las grabaciones de las cámaras de seguridad del shopping", afirmó Mariana Brey en Los ángeles de la mañana.

"La discusión entre ellos empezó en el shopping y terminó en el auto, que es donde se produjeron los hechos de violencia. Por lo que nos cuentan los empleados del lugar, familiares y amigos de Charlotte, Lhoan le pegó a ella. Incluso, en el medio del forcejeo, Charlotte perdió sus pertenencias, la cartera", agregó Ángel de Brito,quien puso al aire audio de un testigo de la situación.

"Se ve que el m... la cagó a palos en la autopista. Se le cayó la cartera y mi cuñado la encontró y se la quiso devolver", contó un joven que según De Brito rescató el bolso de la mediática.

Luego el hombre que se quedó con la cartera relató en otro audio: "Veo una cartera tirada en el piso, yo pasé con la moto, la levanté y me fui. Luego la revisé y vi de quien era. Ahí hablo con mi señora, con Pacu y me dicen que son conocidas de ellos. El tipo (por Lohan) me empieza a llamar. Me trata para la mierda, me dice negro villero, 'negro chorro devolveme las cosas'. 'Las cosas te las voy a devolver. Está la plata, los anteojos, los perfumes, está todo. Venilo a buscar', le digo`", contó. "Traemelo a donde yo te digo, ¿quién te pensas que sos?', respondió Lohan.

En tanto, Lohan sustuvo: "Charlotte no pudo recuperar la cartera y salieron a hablar giladas. Los llamé cuatro veces a los chabones, discutí con ellos, y no tenían intenciones de devolverla. Todo lo que dijeron es mentira. Igual, ya está la denuncia".

De Brito también le dio la palabra a "Pato" Doria, amigo de la familia Caniggia y del amigo "del chico que encontró la cartera". "Me mandó un mensaje un amigo como que habían visto que habían secuestrado a Charlotte con un auto rojo. Me dijo que le avise a la madre. Luego me llegó otro mensaje diciéndome que no la habían secuestrado, sino que era el novio que la estaba cagando a palos, que la subió arriba del auto, dejando la cartera tirada con los documentos", contó.

"A Mariana le avisé. Ellos están peleados con Charlotte por este tema. Pero bueno, me llamó y me empezó a preguntar si sabía algo más. Como había sido el novio se quedó más tranquila, pero es la misma historia de siempre", agregó.

No es la primera vez que la relación amorosa entre la mediática y Lohan se ve manchada por rumores de malostratos de ambas partes. De hecho, Mariana Nannis se enfrentó varias veces a su hija y trató de aislarla del joven cantante.

