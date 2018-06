El fin de semana pasado, Moria Casán encedió la luz de alerta al denunciar violencia física de Lohan hacia la mediática. "Fue a grabar toda golpeada a su reality", tuiteó La One y señaló que Charlotte le tenía miedo a Lohan. "Quiere desmentir que está embarazada y que está captada por él", agregó.

A días de que estallara el escándalo, Charlotte rompió el silencio e hizo un extenso descargo en Instagram. “Con Ezequiel (el verdadero nombre de Lhoan) estamos pasando un muy buen momento en nuestra relación“, expresó la hija de Claudio Caniggia.

“Estamos cansados que se digan permanentemente mentiras sobre que soy víctima de violencia. Tanto Ezequiel como yo no nos merecemos ese trato”, agregó Charlotte, pidiendo a los medios que no se hagan ecos de “las mentiras”, ya que sino iniciarán “acciones judiciales“.

En ese sentido, explicó: “Los Twitter fueron certificados ante escribano público y se está investigando la IP de emisión para que no digan que hackearon la cuenta“.

Por otro lado, Lohan hizo una breve transmisión en vivo en Instagram donde se lo ve en la cama hablando y riéndose con Charlotte.

Antes, Lohan habló con la prensa y le advirtió a Moria que va a tener que hacerse cargo de todo lo que dijo con sus abogados.

Como era de esperar, la palabra de la lengua karateca no se hizo esperar y aprovechó un espacio de Incorrectas, el programa que conduce en América.

"Lohan podés mandarme todas las cartas documentos que quieras, igual asesorate bien porque en una de esas tenés complicaciones. Te aviso que no me sirven porque tengo la cultura del bidé", comenzó diciendo Moria, con ironía.

"No hay nada que me interese menos en la vida que meterme en sábanas ajenas", añadió antes de dar su versión de los hechos.

Contó que recibió el llamado desesperado de Fabián Esperón, el manager de Charlotte, para pedirle ayuda. "Pensé que la chica estaba golpeada", argumentó y añadió que le pidió al representante de la polémica mediática que "vayan a hacer la denuncia a la comisaría". "Ya es tarde me dijo. Y dije, '¿Qué puedo hacer? ¿Querés que cuente todo esto en Twitter?'. 'Si, si, si ya' y me cortó", relató la ex vedette.

"Yo creía que la chica estaba golpeada y que si dejábamos pasar el fin de semana podía pasar algo grave. Pensé que la podía matar"

Tras escuchar el descargo de Moria, la panelista Carolina Losada comentó: "Hay antecedentes de denuncias de violencia de género de él hacia ella que hizo la madre (por Nannis) en el verano".

Mientras el resto del panel debatía relacionando la conflictiva relación entre ambos jóvenes con una movida de prensa, Losada sumó: "Me están llegando mensajes en este momento de una persona, que no sé ni cómo tiene mi teléfono, diciéndome que Lhoan habría alejado a Charlotte de todos sus contactos y que ella es víctima de violencia, que él le pega y le bloqueó a todos los amigos".

"No puedo nombrar a la persona que me escribe, pero es un amigo de ella, trabajó con ella y dice que todo el tiempo era llegar y lo primero que tenían que hacer para maquillarla era taparle los moretones y que una vez Lhoan le pidió a Charlotte que le mandara un audio a alguien y como no lo hizo le pegó", concluyó.

