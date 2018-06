Pedido desesperado de Moria para que salven a Charlotte

“¡Quiero decirles que me acaba de llamar, desesperado, el manager de Charlotte diciendo que no sabe qué hacer! Que es mentira que está embarazada y que el otro día fue a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de Pampita porque se enojó con él (por Lhoan)”, avisó la One sobre la situación que vive la pareja.

Cruce y huida

La pareja el último viernes estuvo como invitada a Pampita online, donde la hija de Mariana Nannis se retiró del programa tras un entredicho con Lhoan.

P28-F01a-moria-casan.jpg

En un segundo y fuerte mensaje Moria solicitó ayuda por la joven mediática, ya que no es la primera vez que sufre violencia de género. “¡Está desesperado porque nadie hace nada y lo bloquea al manager cuando está con él. Y me pidió por favor llorando que lo ponga en mi Twitter! ¡Hagan algo por Charlotte, cuidémosla! Tiene miedo de que pase algo el finde y quiere desmentir que está embarazada y que está captada por él. Que le puso detective el otro día y estaba desfigurada cuando fue a grabar”, continuó.

Más tarde la conductora de Incorrectas llevó calma a todos comunicando que la modelo estaba a salvo: “¡Ya Charlotte está con sus padres! ¡GRACIAS a todos!”, concluyó.

Charlotte anoche era una de las invitadas a La noche de Mirtha, pero se bajó a último momento.

