-En estos dos años, ¿cuál fue el momento más difícil?

Lo del aborto fue un momento sumamente complejo para mí. Creo que fue lo más difícil de todo.

- ¿Y cuáles fueron los proyectos más destacados?

Presentamos proyectos para derogar las PASO, una escuela general de gobierno y la derogación del DNU 566, con una fórmula que congela los combustibles pero respeta el precio en pozo. Ahora estamos con otro tema fundamental, el presupuesto.

¿Cómo viene la discusión del presupuesto?

Trabajamos muchísimo para incorporar las necesidades de los neuquinos en 2019 y no dejó de ser un presupuesto de buenos deseos. Con el de 2020, en una transición compleja, (el ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza presentó un proyecto en el que no existimos. Entonces, le presenté una propuesta a (Emilio) Monzó, que preside la Cámara hasta el 10, y a (Sergio) Massa. Estoy esperando una reunión con Massa la semana que viene para charlar de las posibilidades reales que tiene Neuquén de incorporar esas propuestas.

-¿Qué obras propusieron?

Escuelas, hospitales y mucho saneamiento, plantas de tratamiento cloacal. Con el crecimiento de Neuquén, vamos siempre atrás. Y tenemos la Ruta 22 o el puente de Collón Cura que llevan dos gobiernos nacionales esperando. Si bien la provincia se hizo cargo de algunas obras, el DNU 566 nos pegó un mazazo, un golpe mortal.

-¿Con Massa hay mejor relación? La señalan como aliada del Frente de Todos.

Nuestro partido siempre tiene buena relación con el gobierno nacional. No hay lugar para ningún tipo de grieta y mi discurso con Massa fue en ese sentido. La relación va a ser óptima, pero no hay que confundir educación con obsecuencia. En 2020, el tema central es Vaca Muerta, la seguridad jurídica. Y le dije claramente a Massa que tienen nuestro apoyo en la medida en que no afecten los recursos de los neuquinos.

-¿Cómo quedó el acuerdo con Juntos Somos Río Negro?

Ese interbloque no prosperó, porque Somos Río Negro decidió formar parte del interbloque encabezado por José Luis Ramón, de Mendoza, y como MPN vamos a conservar nuestra pertenencia. Tenemos 60 años de historia, somos un partido con prestigio nacional y de ninguna manera podía entrar a un interbloque donde nos mueven intereses diferentes. Conservamos nuestra banca y, por el momento, vamos a ser el único monobloque.

--> Solicitaron casi $11 mil millones

La propuesta que le entregó Sapag a Massa prevé incorporar en el presupuesto de 2020 el financiamiento de obras en la provincia por 5100 millones de pesos, más 92 millones de dólares (5800 millones de pesos) entre partidas y avales del Tesoro para créditos internacionales.