Los Borges no paran: Rissi y Furtado graban la nueva ficción de Pol-Ka

La trama

Basada en la novela homónima del escritor Germán Maggiori y dirigida por Pablo Fendrik, Entre hombres transcurre en 1996, en el submundo del delito de la zona sur de Buenos Aires. Es la época de oro de las grandes bandas de ladrones y, al mismo tiempo, la etapa más oscura de la historia de la Policía, comandada por comisarios millonarios quienes se reparten los negocios ilícitos. En ese contexto, se produce un asesinato en una fiesta prohibida. Un casette de formato VHS será uno de los elementos clave de una historia llena de sangre y violencia, en un mundo brutal, sin esperanza.

La ficción cuenta con cuatro episodios de una hora, se filmará en tres meses y no tendrá una segunda parte, algo que le permite a Furtado trabajar el personaje “como si fuera una película”.

Según el actor, la miniserie retrata “lo peor del ser humano”. “Mosca es Mosca y Zurdo, el personaje de Cremonesi, no puedo separarlos. Son dos ladrones que hacen sus transas en la camioneta y están siempre al filo del peligro por su día a día. Se dedican a robar, vender y transar cosas. Y hay un tema central que involucra a un político con un VHS. Están involucrados los chorros, la Policía, la Bonaerense ”, adelantó.

Sobre su nueva apariencia física, reveló: “Por libro mi personaje venía más neutro, pero yo tenía ganas de tener peluca, cambiar”. “Me gusta poder componer y el Mosca se presta para eso. Vamos a fondo, como siempre”, setenció con orgullo el actor.

“Fiorito” habló de su dura historia dentro de una villa

El cantante de trap Sebastián Marcelo “El Flaco” Chávez, quien interpreta a “Fiorito” en El Marginal 3, recordó su dura historia de vida y sostuvo que fue discriminado por vivir en la Villa 21 de Barracas. Tras contar que a los 11 años se fue de Misiones con su familia para instalarse en Villa Zavaleta, el actor señaló: “Todos mis hermanos laburamos de chicos. Mi primer trabajo fue en una metalera. Recolectábamos cosas, como un cartonero, mientras iba a la escuela”. “Tuve problemas, por necesidad, por tristeza. Drogas, afano también. Es difícil no caer en eso por la realidad con la que te topás. Te ahoga estar ahí. La sociedad no te ayuda, te mira mal. El gobierno no te ayuda”, postuló en una nota con C5N. “Yo nunca tuve vergüenza de ser de donde soy. La música me permitió comunicarme con personas de otra clase social. Nunca me sentí menos, aunque me miren raro. En los trabajos me querían pagar poco porque era de la villa. Renunciaba. Siempre tuve en la cabeza de no dejar que me estén negreando”, añadió.