Los comerciantes penan por la caída en las ventas

Mientras un informe del Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) indica que “las expectativas empresariales mejoraron con respecto a la variación en la evolución de los volúmenes de ventas y rentabilidad”, la realidad de los comerciantes consultados por este diario marca otra cosa.

LM Neuquén recorrió el Bajo para conocer la opinión de los comerciantes minoristas de distintos rubros, quienes se mostraron alarmados por el poco movimiento que hay en la zona, producto de la incontrolable inflación.

Simón, un comerciante de relojes y productos importados, aseguró que los primeros meses del año se le hicieron cuesta arriba porque la gente destina su salario a cubrir las necesidades básicas y restringe sus gastos secundarios. “Esa plata que antes sobraba y se volcaba a este sector ahora va directamente a comida, servicios e impuestos”, manifestó. En tanto, consideró que el panorama no mejorará en los próximos meses.

Futuro: Los consultados por este diario creen que los próximos meses serán aún más duros.

Wanda, una trabajadora de un local de productos importados, indicó que marzo arrancó con buenos niveles de ventas por el inicio del ciclo lectivo, pero que cayó estrepitosamente con el correr de los días. “La gente entra a mirar, pega una vuelta y sale”, sostuvo.

comercios sebastian fariña petersen

Rosa, comerciante de ropa infantil del Bajo, se mantuvo en la misma línea al afirmar que la facturación del primer semestre no mejorará, ya que las ventas de este año son muy bajas en relación con los años anteriores. “Estamos notando que la gente no compra; camina y busca precios. Muchos piden cuotas, pero los comercios más pequeños no tenemos esa posibilidad y se van a comprar a las grandes marcas”, resaltó.

La mujer subrayó que, a pesar del impulso que le da el comienzo de las clases, la actividad sigue sentida, especialmente porque los proveedores no tienen escrúpulos a la hora de subir los precios.

comerciantes

La especulación

Otros trabajadores contaron que las distribuidoras especulan con la suba del dólar y remarcan el valor de su mercadería de un día para el otro, lo que inevitablemente se traduce al costo al consumidor. reponerte mercadería, la aguantan unos días hasta que se acomoda el dólar”, manifestó un comerciante.

Emiliano, kiosquero del centro, aseguró que algunos proveedores abusan de la situación, que aumentan sus precios antes de que suba la divisa estadounidense. “Eso nos mata porque se lo tenemos que trasladar al consumidor y no nos sirve. Para que se vendan nuestros productos no podemos tener un precio tan alto, tiene que ser equilibrado para que podamos vender muchas unidades y tener rentabilidad”, precisó.

Los comerciantes consultados por este medio sostuvieron que la inflación a mitad de 2019 será de entre el 33 y el 40 por ciento, lo que los hace perder las esperanzas con respecto a una posible recuperación de la actividad.

“Por cómo viene todo, es posible que aumente más de lo que pensamos”, sostuvieron.

Daniel González, presidente de Acipan, la cámara optimista.

Acipan dice que este semestre viene mejor

El Observatorio Económico de Acipan realizó un sondeo de las “expectativas empresariales de la ciudad de Neuquén”. El informe, que es parte del trabajo periódico de la cámara de empresarios de la ciudad, determinó que los afiliados consultados son optimistas en que este semestre será mejor que el anterior. Se trata de la decimosegunda encuesta de este tipo que realiza la entidad.

“Las expectativas económicas respecto de la economía neuquina al primer semestre de 2019, comparando la encuesta de octubre de 2018, muestran una mejora también. En este último relevamiento no hay respuestas que indiquen un empeoramiento de la situación respecto del primer semestre de 2018”, indica el documento.

COMERCIOS

Creen que venderán más

Entre los datos más salientes, el informe indica que el 66,7% de los empresarios del sector considera que la facturación aumentará más del 30% este semestre en comparación con el anterior.

Mientras que el 33,3% restante sostuvo que se moverá entre el 10% y el 30%

Sin embargo, esto no se traduce en ganancias, ya que es por el aumento de los precios de los productos. Al respecto, el 50% de los empresarios consultados por la cámara aseguró que los niveles de ventas serán inferiores.

En tanto, el 67% sostuvo que la rentabilidad de la actividad también será más baja que el semestre pasado.

El sondeo se hizo a través de correo electrónico.

LEÉ MÁS

En los últimos 6 meses, 295 locales bajaron la persiana

Comerciantes, preocupados por los altos costos de la luz