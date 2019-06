Ambos aeropuertos funcionaron este jueves con normalidad, aunque no se registraron despegues. En Aeroparque entre las 9 y las 10 y entre las 19 y las 20 y en Ezeiza no despegaron aviones entre las 10 y las 11 y entre las 20 y las 21, pero al haberse reprogramado las partidas, la operación no se vio afectada.

"Esta medida resguarda la vida, la seguridad y la salud de toda la población, tripulaciones y/o pasajeros, ya que solo afectará a las aeronaves en tierra, garantizando la seguridad operacional", declaró el gremio en un comunicado, aunque aceptó que "podrían provocarse demoras en aeropuertos de todo el territorio nacional".

El gremio que nuclea a los controladores aéreos precisó que las medidas se realizarán mañana en los aeropuertos del interior del país, entre las 9 y las 11 y entre las 19 y las 21; el sábado 22, de 9 a 11 y de 15 a 17; el martes 25, de 9 a 11 y de 19 a 21; el jueves 27, de 9 a 11 y de 19 a 21; y el sábado 29, de 9 a 11 y de 15 a 17.

En tanto, en Aeroparque el cese ocurrirá entre las 9 y las 10 y entre las 19 y las 20, a la vez que en Ezeiza será entre las 10 y las 11 y entre las 20 y las 21.

Agregó que "quedan exceptuadas las aeronaves en emergencia y/o aeronaves afectadas al servicio de búsqueda y salvamento y/o traslados sanitarios y de órganos y/o aeronaves del ADIZ y/o humanitarias y oficiales".

Embed ATENCIÓN: CONOCÉ EL CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE ACCIÓN GREMIAL pic.twitter.com/bJYpSG08Za — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) 19 de junio de 2019

Los controladores argumentaron que las medidas fueron decididas "ante la falta de respuestas a la gran cantidad de denuncias realizadas sobre las condiciones degradadas de prestación de los servicios -que impactan directamente en la seguridad de las operaciones de las líneas aéreas-".

También denunciaron "situaciones de acoso y discriminación, el preocupante estado de los servicios de navegación aérea, incremento en la carga de trabajo con la aprobación de nuevas rutas aéreas y la falta de compromiso por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) a la hora de discutir salarios".

La organización sindical agrupa a controladores de tránsito aéreo, operadores de los servicios de información y comunicaciones aeronáuticas, técnicos especialistas en comunicación, navegación y vigilancia, expertos en servicio de búsqueda y salvamento, entre otros.

