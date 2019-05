El dato es que, en la rama horizontal, YPF está perforando entre 800 y 1000 metros por día, cuando en 2015 le llevaba dos semanas alcanzar semejante longitud. El cambio no solo vino a nivel de decisiones gerenciales, sino en cuanto a los hombres y mujeres de campo: aceleración en las tareas, precisión en el manejo de herramientas y un monitoreo en tiempo real de lo que sucede a 3000 metros bajo tierra.

Además, la empresa tiene otro objetivo que implica un mejor manejo de la situación: perforar 12 pozos en una locación cuando hoy se están haciendo 6. Es lo que en la industria llaman “superpad”, la perforación en una línea a menos de 20 metros entre un pozo y otro.

p08 costos produccion vaca muerta.jpg

“El nivel de eficiencia que tiene Loma Campana (primer yacimiento no convencional) es comparable a lo que sucede en Estados Unidos. Si alguien me preguntaba hace unos años si esto era posible, contestaba directamente que no se podía”, dijo Pablo Bizzotto, vicepresidente de Upstream de YPF. La empresa estatal tomó el toro por las astas y hoy ve los resultados a mediano plazo. El último reporte en la proyección de costos para poner en producción un pozo petrolero arrojó 9,2 dólares por barril, de los 22,8 dólares en el último trimestre de 2015. Incluso antes de ese año, los costos estaban por la nubes con los pozos verticales: más de 32 dólares de inversión para producir un barril.

ep08-f02-ypf-vaca-muerta.jpg

Los números no son un capricho; son un espejo donde se reflejan los inversores que ven los indicadores todos los meses para poder jugar una ficha en la cuenca neuquina. Con un costo de producción a menos de 9 dólares por barril, el escenario no tiene nada que envidiarle al Permian en Estados Unidos, según entienden desde la compañía. Claro que, por ahora, con un desarrollo masivo en franco crecimiento durante tres años y medio. La fecha clave de la migración fue en febrero de 2016, cuando se tomó la decisión de abandonar por completo los pozos verticales, que fueron los pioneros en Vaca Muerta para dar paso a otra etapa en la cuenca neuquina.

La eficiencia en la baja de costos también se mide en la cantidad de equipos de perforación que trabajan en Vaca Muerta. En julio de 2014 YPF llegó a tener 22 equipos y en mayo de 2015, 27. La etapa de la perforación vertical, con más mano de obra, logística y costos estaba llegando a su fin. En ese entonces, no se producían ni 20.000 barriles de petróleo al día, de los 57.000 que saca hoy Vaca Muerta de YPF, la mayoría de los activos más productivos: Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

ep08-f03-ypf-vaca-muerta.jpg

Aceleración y baja de equipos

El nivel de aceleración que dieron los pozos horizontales en cuanto a productividad tiene otro objetivo claro: duplicar la producción en las tres áreas donde YPF concentra el 90% de los activos, por lo que a fin de año los números podrían oscilar en más de 100.000 barriles por día en los tres bloques. La cantidad de equipos fue bajando en función de mejorar la productividad y la cantidad de pozos simultáneos que se hacen con cada uno en un pad. Pasaron de 27 a 11 en la actualidad, con un piso de 6 en funcionamiento en 2017.

“No hay ningún pozo vertical que sea rentable. Hoy Vaca Muerta es un tren que está en funcionamiento, pero también puede ser un tren bala”, acotó Bizzotto.

El nivel de sofisticación que tiene el no convencional va cambiando todos los meses, no solo en la técnica del campo sino también en las operaciones con la nueva tecnología. Ya desde hace unos meses que se está perforando la rama horizontal en tiempo récord. Son unos mil metros en dos días, algo que es posible con herramientas especiales que incluso la misma empresa ya diseña. En tres años, los costos bajaron casi a la mitad. No sólo se produce más barato, sino más rápido para mostrar al mundo.