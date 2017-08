Los cracks de Cipo se reencontraron con sus familiares

“Siempre es hermoso reencontrase con la familia y más cuando son cable a tierra de nuestro día a día”, destacó el arquero Matías Alasia.

Fue una semana clave para el equipo que dirige Henry Homann, la exigencia física de los últimos días será una base importante pensando en la temporada 2017/2018, en la que Cipo irá por todo.

Además, y no es un dato menor, la convivencia suma para fortalecer al grupo de jugadores, que ya afrontó con altura el cruce frente a San Lorenzo por la Copa Argentina, pero ahora se prepara para encarar el objetivo principal.

Recargar pilas

“Se extraña la familia, los hijos, el poder jugar y compartir un mate y una charla. Pero es nuestro deber meterle de lleno a lo nuestro para poder estar bien”, resaltó el volante albinegro Maximiliano Carrasco, quien ayer se reencontró con su esposa Antonela, su hija Isabella y su bebé Lorenzo.

Uno de los refuerzos albinegros, el delantero Jesús Molina (oriundo de San Juan y ex jugador de Pacífico), convive con su novia Micaela, que nació en Comodoro Rivadavia pero acompaña al jugador en el Alto Valle. “Y estos días la verdad que sí, se hizo extrañar demasiado porque ella se fue a ver su familia, como para no estar sola tanto tiempo. No pasaban más los días”, contó el joven atacante, que esta temporada buscará ganarse un lugar dentro de un plantel con jugadores de vasta experiencia.

A Matías Sosa, su familia lo recibió con el menú predilecto de los argentinos. “Después de la pretemporada me junté con los que están conmigo siempre, bancándome. Hubo asado, charlas y mates. Se los extrañaba mucho”, sostuvo el talentoso volante neuquino, padre de Bautista (quien en la foto posa junto a su tío Milton y su abuela Viky) e hijo de Norma.

Por último, el arquero albinegro valoró la contención que recibe de su compañera de vida y su bebé. “Son las personas que siempre van a estar en las buenas y en las malas, son mis grandes amores de la vida”, concluyó.