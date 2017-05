La jerarquía de los integrantes del plantel que hace sólo algunos días tenían un lugar en la tercera categoría del fútbol argentino y fantaseaban con el ascenso a la B Nacional se hizo sentir en el certamen doméstico y, claro, ninguno se puso colorado a lo hora de colaborar con el equipo.

El principal nombre que resalta es el del ex Boca Carlos Fondacaro, uno de los jugadores siempre predispuestos a prestar servicios para el equipo de Lifune, ya sea en horas de pretemporada o cuando le tocó tener pocos minutos en el Federal en la era Landeiro. Además, claro, de los habituales juveniles del A (Ciro Clemente, Facundo Dehais, Alan Sack y Emiliano Rolla), se sumaron también Hugo Hernández y Federico Illanes. Este último estuvo en el duelo de entre semana ante Atlético Neuquén (victoria 4-0) y completó su participación la tarde de ayer en una nueva victoria ante Don Bosco por 3-2. Enseguida emprendió su regreso a Mendoza, donde volverá a entrenarse (con chances de volver) en San Martín, club dueño de su pase. “Me quedé por una cuestión de agradecimiento. A mí me trajo Fabián (Tardela), me pidió que juegue estos dos partidos y obvio que les dije que sí”, contó el mendocino. Junto con Fonda (4 goles en dos partidos) y Huguito permitieron que el Rojo llegue a 13 puntos y ahora está firme en la pelea.

