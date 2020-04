Los gatos son más susceptibles a tener COVID que los perros

La investigación asiática fue encabezada por el prestigioso virólogo de anmiales Chen Hualan, del Harbin Veterinary Research Institute, de China. En la misma, se experimentó en un laboratorio y se inoculó deliberadamente a un pequeño número de animales una gran carga vírica del SARS-CoV-2. En primera instancia, Linda Saif, de la Universidad Estatal de Wooster, Estados Unidos, afirmó: “No hay evidencia directa de que los gatos infectados secreten suficiente coronavirus para transmitirlo a las personas”. Luego, sí centraron los estudios en cómo afecta esta pandemia. Tras contagiar a los felinos, los profesionales detectaron partículas del coronavirus en sus vías respiratorias superiores. Además, observaron cómo uno de los gatos no infectados que participaron en el experimento tuvo ARN viral. Es decir, lo pudo contraer de las gotas expulsadas por los animales enfermos aunque “el virus puede no ser altamente transmisible en gatos” ya que varios no fueron afectados. Sin embargo, un dato que sorprendió fue que ninguno de los mininos mostró síntomas.