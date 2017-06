Según Carlos Recke, presidente de la Federación de Centros de Jubilados de Neuquén, “el panorama es bastante desastroso”. “La atención a la gente no es buena. Los hacen esperar mucho tiempo y normalmente no les dan todas las satisfacciones que necesitan. Los centros de salud funcionan de acuerdo a como PAMI les pague”, dijo, y añadió: “Hace cinco años atrás no era una maravilla pero dentro de todo funcionaba bien”.

También advirtió deficiencias en el traslado de pacientes y en cuidados domiciliarios. “Todo eso no funciona prácticamente”, sentenció. Sostuvo que las rehabilitaciones tras una operación las hacen “a cuentagotas” por falta de personal.

Sobre el nivel de respuesta de las autoridades locales del PAMI, expresó: “No te dan ni cinco de bolilla. Te dicen que todo está bien, que lo van a ver pero para todo tienen que pedir autorización a Buenos Aires. Ellos no deciden nada”.

Agregó que la entrega de pañales, sillas de ruedas, audífonos y prótesis puede demorar dos o tres meses porque se gestiona desde Buenos Aires, cuando antes tardaba una semana y podía hacerse en una oficina local.

Los más afectados en el interior

En contraste, Lucas Riavitz, director ejecutivo del PAMI Neuquén, afirmó que se están reduciendo los tiempos de entrega aunque reconoció que el organismo no está funcionando “como un violín”.

“Por ejemplo, las sillas de ruedas antes tardaban uno o dos años y ahora en menos de un mes las tenés en tu casa”, especificó.

Admitió que hubo un problema con la distribución de pañales por temas de logística. “Los más afectados fueron en el interior de la provincia, pero en Neuquén siempre se entregó”, explicó.

En cuanto a la atención de los médicos de cabecera, Riavitz contó que las demoras encabezan las quejas que se hacen en el organismo. Sin embargo, dijo que antes era peor y que paulatinamente se están incorporando profesionales.

ATENCIÓN LIMITADA

Hemátologos, en estado de alerta por la falta de pago de las prestaciones

Los médicos nucleados en la Asociación de Hematología y Hemoterapia Norpatagónica se encuentran en estado de alerta por falta de pago de algunas prestaciones realizadas en enero y febrero. Según informaron, PAMI les aplicó una quita retroactiva del 50 por ciento por prácticas que luego se dejaron de cubrir sin preaviso. El doctor Pablo Raña, titular de la entidad, explicó que pese a los reclamos que elevaron aún no pudieron revertir la medida. Contó que actualmente están limitando la atención de pacientes porque si bien los débitos no se efectuaron en marzo, desconocen cuáles son las reglas de juego de abril en adelante.

Raña criticó los topes establecidos en forma “indiscriminada y arbitrariamente” en consultas y transfusiones. “Desde 2016 limitaron las consultas a una por mes. Es ridículo porque atendemos pacientes con enfermedades serias como leucemia y a veces necesitan que los veamos una o dos veces por semana”, afirmó.