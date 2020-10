Los memes del insólito y bizarro sorteo de la Liga Profesional

Fue un sorteo muy especial. Porque se trata del regreso del fútbol argentino después de siete meses, porque s un nuevo formato, por la distancia social, los protocolos que obligaron a hacerlo al aire libre, y porque, a tono con casi todo lo que hace la AFA, fue bizarro y poco claro. Por muchos de esos detalles, pero sobre todo porque no se alcanzó a ver en cámara casi ninguno de los nombres de los equipos que iba n saliendo de los copones, estalló Twitter con memes para todos los gustos.

La idea de no mezclar a ciertos equipos, lo que hizo que la mitad del sorteo quedara definido ante de sacar los nombres de los clubes librados a la suerte, fue parte del descalabro. Pero lo completó la manera en que se mostraron los famosos papelitos con los nombres de los clubes. Aunque en cada Mundial, en cada Champions o incluso en las copas de la Conmebol se hace de manera correcta, casi idéntica, la AFA, fiel a su estilo, lo hizo todo mal y poco transparente. Y fue una misión imposible ver quiénes iban saliendo, ya que el dirigente encargado de llevar adelante el sorteo no solo no mostraba a cámara los papelitos, sino que cuando el periodista Pablo Giralt, que ofició de conductor, le pidió una pusa y que mostrara los nombres, le respondió: "confía". Insólito.