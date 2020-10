Los memes por "la cola virtual", el nuevo obstáculo para la compra de dólares

La demora, que se extendía en algunos casos a más de un minuto, no sólo abarcaba a quienes tenían la intención de comprar dólares o averiguar si estaban o no en la nómina de imposibilitados, sino a cualquier cliente que quisiera hacer otra gestión, como el pago de su tarjera de crédito, una transferencia o abonar un servicio público.

Porque quienes consiguieron superar la cola virtual, también tuvieron que pasar por otros filtros, como no ser beneficiario de planes sociales, no desempeñarse en una empresa que haya accedido al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), no haber refinanciado el pago mínimo de su tarjeta de crédito (un trámite que se realizó automáticamente en abril sin requerirse la consulta del cliente) ni tampoco haber accedido a una de las líneas de crédito a tasa preferencial implementadas por el Gobierno.

Tras esos requisitos, no solo deberán pagar el 30% de recargo por el impuesto PAIS sino también un 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, pero además deberán tener en cuenta que para el tope mensual de US$ 200 se incluyen en la cuenta las compras en moneda extranjera que hay realizado con tarjeta de crédito o débito.

La cola virtual

Si bien la novedad no tiene una denominación oficial, el ingenio popular la bautizó de inmediato como “cola virtual”, un tiempo de espera adicional a las restricciones que se fueron acumulando desde el 15 de septiembre.

Esta “cola virtual” había sido usada anteriormente en pocas ocasiones, y en su mayoría por empresas de venta de entradas, ante shows sumamente convocantes, como por ejemplo, el que los Rolling Stone dieron en febrero del 2016.

Ante esto, el termino “home banking” se convirtió en tendencia en las redes sociales.

https://twitter.com/fades217/status/1311788667594252295 Primero de octubre, entro al home banking y... pic.twitter.com/zI5sN3hw8i — fades (@fades217) October 1, 2020

https://twitter.com/un_pais_mejor/status/1311787542220615691 No se puede entrar al home banking para pagar las cuentas! Y es principio de mes :( — Dreamer (@un_pais_mejor) October 1, 2020

https://twitter.com/munoznotired/status/1311787485622611969 Argentina no tiene futuro. Para hacer trámites en home banking, no será de extrañar, hacer circuitos de espera virtual.♂️ pic.twitter.com/raqtO9FfaY — oscar muñoz (@munoznotired) October 1, 2020

https://twitter.com/EduInversor/status/1311777633018023936 Si Argentina no tiene más empresas unicornioS, es porque el mundo no nos quiere. Somos el primer país en inventar las filas en los home banking.



PARA QUE APRENDAS SPRINGFIELD!! — Educando al Inversor (@EduInversor) October 1, 2020

https://twitter.com/rodrigocepedaok/status/1311776853653364736 Obviamente que casi nadie compro hoy, si andaba el HOME BANKING para la mierda. pic.twitter.com/ymY6I1C3Z1 — Rodrigo Cepeda (@rodrigocepedaok) October 1, 2020

https://twitter.com/hastahinomas/status/1311761871700140035 Necesito entrar al Home Banking. No quiero comprar. Quiero ver si entraron pagos. Quiero disponer de MI dinero. En el banco no atienden. O sea... — Adrián Jusid (@hastahinomas) October 1, 2020

https://twitter.com/RodrigoForlenza/status/1311775813596000256 No se puede entrar al home banking para comprar dolares pero quédense tranquilos que ahora podemos ahorrar en yuanes pic.twitter.com/XvgRLzsfdS — Rodrigo Forlenza (@RodrigoForlenza) October 1, 2020

https://twitter.com/Eselzorropai/status/1311759775407972363 Argentina, un país donde NI LOS SERVIDORES DEL HOME BANKING SON EFICIENTES. — El Zorro (@Eselzorropai) October 1, 2020

https://twitter.com/Asinodijomirta/status/1311759032953249805 #ElPuebloConAlberto salió la usina de trolls con el hashtag #ElPuebloConAlberto para seguir defendiendo a la burguesía politica.. que interesante.. Home Banking sigue caído pic.twitter.com/WQGgjWmM3s — La Nelly (@Asinodijomirta) October 1, 2020

https://twitter.com/gjolodovsky/status/1311742828687564806 Hoy pude comprar 63 dólares. Ni un dólar mas... Y tuve que hacer cola virtual para ingresar al home banking.

Todavía hay gente que se pregunta si tocamos fondo ?. No se dan cuenta que ya estamos bien hundidos ??!!! — Stealth Mode (@gjolodovsky) October 1, 2020

https://twitter.com/oskysciaroni/status/1311742732566753283 Una de las cosas que odio es hacer filas en cualquier lado.

Pero el Argentino, se reinventa, se supera y te crea la fila virtual en el Home Banking, para que sigas teniendo ese gustito de normalidad cuando perdes 1 h en el Banco o 3 h en la cola de un cajero. pic.twitter.com/EjBLvvQjwS — Oscar (@oskysciaroni) October 1, 2020

https://twitter.com/maxikronenberg/status/1311728425334386690 Hace 6⃣ AÑOS atrás entrabas a la página oficial de la #FIFA y te comprabas sin problemas una entrada para ir al Mundial



En la #Argentina 2020 tenés q hacer una "fila virtual" para comprar 200 dólares x Home Banking



Argentina vive en un tupper mientras el va x otro lado pic.twitter.com/vzTYHRpDwB — Maxi Kronenberg (@maxikronenberg) October 1, 2020

https://twitter.com/Blissiu/status/1311726747612786696 Por favor alguien que patente lo de fila virtual del Home Banking

Made in Argentina 100% pic.twitter.com/hIhXV7HdjY — Ⱥ Ӏҽąղժɾօ (@Blissiu) October 1, 2020

https://twitter.com/crissbarrera/status/1311726326194282497 Hace '30 esperando para pagar en el Home banking de #BBVA pic.twitter.com/wOTE63zC7P — #BrujitaVeronista (@crissbarrera) October 1, 2020

https://twitter.com/Blissiu/status/1311725750870052865 Fila virtual para Home Banking pic.twitter.com/4YYYJBe3C6 — Ⱥ Ӏҽąղժɾօ (@Blissiu) October 1, 2020

https://twitter.com/ElNs3/status/1311717244213383171 Tenemos el peor sistema burocrático de cualquier país. Ahora hacemos cola virtual.

Increíble.

Home Banking pic.twitter.com/wZ5KBYUKmd — Sebastian Bustamante (@ElNs3) October 1, 2020