Los mensajes en los que César Sena se hizo pasar por Cecilia tras su muerte

El primer material aportado por la familia a la Justicia es un chat de WhatsApp que César había mantenido desde su celular con un primo de Cecilia. Allí, el día viernes a las 15:59, él afirmaba que ya estaba en Buenos Aires y que la pareja seguía rumbo a Ushuaia. De acuerdo a lo declarado por la familia, el plan contemplaba un primer viaje para ver una oferta laboral que les había llegado a través de los contactos políticos de Marcela Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano Sena.

Es por eso que César menciona que volverían una semana después, aunque luego se mudarían. Sin embargo, allí deja un mensaje sospechoso: "Volvemos en una semana aproximadamente nosotros. O yo nomás".

Chats César Sena y Cecilia Strzyzowski El chat del primo de Cecilia con César, en el que afirma que está en Buenos Aires.

Este mensaje es clave para situar que César decía que estaba en Buenos Aires ese viernes. Según consta en el expediente judicial, durante su declaración testimonial afirmó que ese día y a esa hora estaba junto a su madre en Villa Elisa, participando de un acto político.

Tampoco hay un oficio de Seguridad Aeroportuaria de Corrientes que indique que se sacó un pasaje a nombre de Sena o Strzyzowski en alguna de las dos aerolíneas que van a Buenos Aires.

El viaje prometido

Luego aparecen los mensajes que salieron del celular de Cecilia para su madre, Gloria. Primero afirma que su teléfono estaba roto y que luego compraría otro. Por ese motivo, solamente podía enviar mensajes de texto de WhatsApp.

Chats César Sena y Cecilia Strzyzowski El chat de Gloria Romero con el celular de Cecilia, donde afirmaba que ya estaban en Ushuaia.

Allí le cuenta que pasean por el Obelisco y luego que habían llegado a Ushuaia. El lunes 5 cuenta cosas como que tomará algunas fotos con el teléfono de César para reenviar, que extraña a sus perritos o que es "Un sueño la casa" donde están viviendo.

Pero ese mismo lunes por la noche a Gloria la fueron a ver dos policías (que todavía no están identificados) pero que afirmaban ser cercanos a Sena y decían que algo le había pasado a la chica. En ese momento, la mujer comienza a escribirle frenéticamente a su hija para entender qué le había pasado.

"Vino la Policía buscándote como desaparecida. Si no te comunicás para mañana hago la denuncia. 2 policías quieren saber dónde estás. Me pareció todo muy raro en qué mierda te metiste", le escribe la madre.

Desde el teléfono de Cecilia mandan un audio de dos segundos, que Gloria contó a Clarín que identificó como falso. "Tuve un deja vu, este audio es viejo", relató.

"Debería decirte la verdad. Pero estoy súper cansada de todo. Prefiero que me dejen de joder. Preguntale a César si querés la verdad. Ya tengo suficiente. Ya lo mandé a la mierda y para que sepan hace tiempo empezamos los trámites de divorcio", le escriben a Gloria desde el teléfono de Cecilia.

Chats César Sena y Cecilia Strzyzowski

A los pocos minutos el teléfono de Cecilia envía al de su madre una serie de capturas de pantalla que pertenecen a un chat entre la joven y su exmarido.

Los chats son de dos días consecutivos, con casi 24 horas de diferencia. En el primero César pregunta a Cecilia si "ya no le piensa hablar más" y le pide que "vuelva por favor". Luego le manda un meme de Facebook. En el otro, casi un día después, Sena le ruega a su expareja que responda los mensajes a su familia, alegando que están preocupados.

Después comienza a victimizarse: "No puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa. Deciles la verdad. Deciles que me corriste y contales con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa", escribía.

A su vez, en un chat con Mercedes Flores (abuela de Cecilia), César afirmaba que la chica "se había ido con un amante o algo así en Buenos Aires".

Chats César Sena y Cecilia Strzyzowski Los mensajes que mandó César al teléfono de Cecilia Strzyzowski.

Pero lo cierto es que según consta en la causa, ambos teléfonos estaban en ese momento en las cercanías de un campo de Emerenciano Sena. Según revelaron los impactos de antenas que envió la empresa Personal.

Luego afirma que la joven lo había agredido, que había infidelidades mutuas y que él era regularmente "manipulado emocionalmente" por su pareja para que él hiciera lo que ella quería.

"Me duele mucho que vos no me ames como decías. Me estás lastimando. A todos le dijiste que soy el villano", escribió César en distintos mensajes.