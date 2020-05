Los métodos anticonceptivos son esenciales en cuarentena

En ese sentido, relató los temores y dificultades que pueden afrontar las personas a la hora de ir a buscar un método anticonceptivo a una unidad sanitaria, que van desde el miedo al contagio de coronavirus hasta el temor de tener que informarle a las fuerzas de seguridad sobre el motivo de la salida y que, por ello, sean rechazadas y devueltas a sus hogares. "El problema es el acceso a los métodos anticonceptivos que son básicos. Lo son tanto como la alimentación ya que sabemos lo que significa un embarazo forzado, ese que no pudimos evitar y para el que no estamos preparados", dijo.

Y se refirió a los problemas a mediano y largo plazo que pueden acarrear las relaciones sin protección. "Está el temor de salir, que te paren y tengas que decir que vas a buscar un método anticonceptivo. Ese preservativo es una necesidad para regular la reproducción y para evitar las enfermedades de transmisión sexual", agregó.

Y pidió a las fuerzas de seguridad y al personal médico que comprendan la situación "y que no les digan (a las personas) que no es importante" ese aspecto del cuidado de su salud. "Vamos a tener un problema posterior: nacimientos forzados o el uso de métodos no recomendados para interrumpir un embarazo", dijo.

Finalmente, pidió a vecinos y familiares estar atentos a situaciones de maltrato y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, para poder denunciar esos casos tempranamente y poder proteger a las víctimas.

¿Qué puede pasar con el deseo?

"El deseo sexual tiene que ver con la creatividad, con sentirse bien y estar tranquilos: cosas que hoy no están en su plenitud. También, en una situación adversa como esta, las personas pueden encontrar en la sexualidad una distracción, un escape. Entonces pueden pasar dos cosas: o que el deseo disminuya, o que se eleve. No hay una regla para esto", explicó Cecilia Ce, psicóloga especialista en sexualidad. Los especialistas coinciden en que lo que nos puede suceder con la sexualidad es distinto para cada uno: la clave está en no sentirse mal si sentimos más o menos deseo: puede variar en cada persona.

