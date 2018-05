Los motivos que alejan a Moria Casán del "Bailando"

En primer lugar, Fabián Doman comentó que desde hace un largo tiempo quieren bajar a la One del reality para el desembarco de Lourdes Sánchez, esposa del Chato Prada -mano derecha de Marcelo Tinelli-.

Por su parte, Ángel de Brito manifestó en su magazine que la relación entre el conductor y la ex vedette no está pasando su mejor momento, por los tuits que lanzó el fin de semana Moria en contra del Cabezón, en los que le pidió cobrar lo adeudado por Ideas del Sur. “La relación entre Marcelo Tinelli y Moria Casán está rota... El tuit que pone Moria cayó, no quiero decir como el culo porque queda muy mal, pero pésimo en la productora”, explicó el periodista chimentero sin dar muchas vueltas.

La panelista Yanina Latorre -quien está en guerra con la diva- agregó que la agresividad de Casán hacia los participantes y periodistas no fue vista con buenos ojos por parte de los productores.

Por último, contaron que el desembarco de Moria en América con Incorrectas (envío que va de lunes a viernes a las 17:30) también fue fundamental en su salida del certamen.

Por el momento, los únicos confirmados en el jurado son Ángel de Brito y Marcelo Polino. A ellos se les sumaría Laurita Fernández, quien sería el reemplazo de Pampita.

Moria siguió la pelea con Latorre en Whatsapp

Tras un ida y vuelta tuitero, la One decidió usar Whatsapp para intimidar a la panelista, quien no dudó en mostrar los mensajes en el ciclo de Ángel de Brito.

“Vos querés meter que me sacan del jurado (del ”Bailando”) y que yo estoy enojada después de 10 años. Acá no es cuestión de quién la tiene más larga, es cuestión de la verdad”, manifestó la One en un primer audio.

Luego continuó diciendo: “Dejá de discriminar a las mujeres por la edad, ridícula. Ojalá vos tengas 71 años y estés como yo, mamarracha”.

Lejos de achicarse, Latorre le hizo frente y aseguró que es una “señora patética”.