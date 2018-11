Los neuquinos se bajan de los colectivos por la crisis

La pérdida de usuarios

La cantidad total de pasajeros del sistema viene en descenso. Franco atribuyó la pérdida de clientes a la crisis económica, a la vez que aseguró que no tiene nada que ver con las condiciones de prestación del servicio por parte de las empresas.

La merma de pasajes vendidos cuantificada, según la información que maneja Autobuses de Neuquén, alcanzó al seis por ciento en la comparación entre los dos últimos meses cerrados. “Hay una retracción de la cantidad de pasajeros que refleja la recesión que vive en el país”, dijo el gerente de la prestadora.

El volumen de pasajes vendidos tiene incidencia directa en el valor técnico del boleto, que es el que se establece antes de descontar los subsidios y los descuentos particulares para los sectores que gozan descuentos. Esto es así porque el contrato de concesión de la Municipalidad con Indalo sellado en 2011 estableció los costos del sistema en función de los kilómetros recorridos por los colectivos afectados.

Cada vez que aumenta el boleto, se produce una merma en el número total de usuarios del sistema, advirtió Franco, con lo cual el problema se retroalimenta.

colectivos

Viajes más lentos

Junto a la merma de la cantidad de usuarios, las empresas de colectivo de la ciudad -Autobuses de Neuquén y Pehuenche- se enfrentan a una complicación en sus recorridos. Las obras en marcha provocan demoras no contempladas en el diseño original de los recorridos.

Autobuses de Neuquén informó que sus tiempos de viaje exceden en un 40 por ciento en promedio a los estipulados en el contrato de concesión. Habitualmente, los recorridos por la ciudad presentan un seis por ciento de retraso respecto a los tiempos contractuales.

El nivel de retraso constatado por la empresa que más colectivos tiene puestos en el sistema local implica un trastorno de proporciones importantes para los pasajeros, ya que un viaje que habitualmente se hacía en 10 minutos por estos días demanda 14 minutos. El tiempo es oro, reza un viejo refrán que viene como anillo al dedo al panorama que enfrentan los usuarios de los colectivos de la ciudad.

Los ramales que conectan el oeste con el centro son los más afectados en este aspecto, admitió el gerente de la ex Indalo, quien agregó a las manifestaciones que se llevan a cabo en el centro entre las variables que producen el retraso.

Lento: la velocidad promedio de los colectivos en la ciudad es de 14 kilómetros por hora.

colectivos

Costos en alza y largas esperas

El vuelo de los costos

La inflación y la corrida cambiaria alteraron la ecuación que define la estructura de costos de las empresas de colectivos. Los precios de los insumos se incrementaron en porcentajes muy superiores a los salarios. El gerente de Autobuses Neuquén ejemplificó que en el primer semestre el combustible aumentó un 40%, las cubiertas un 60% y las cintas de freno un 70%. Y enfatizó que otros repuestos vitales para el negocio aumentaron más del ciento por ciento.

Retaceo de frecuencias

En los últimos meses crecieron los reclamos de los pasajeros por las largas esperas que soportan en las paradas. Estas quejas se condicen con una situación revelada por Javier Soto, de la UTA: diariamente se cuentan entre 15 y 20 choferes parados en el control de la empresa prestadora porque los coches que debían manejar están rotos. El contrato estipula que deben circular 120 colectivos de la ex Indalo y 40 de Pehuenche. Soto dijo que el poder concedente debe exigir eso.

21,50 pesos costará el boleto desde la semana que viene

Estaba previsto que la tarifa aumentara ayer, pero la medida se demoró porque Nación Servicios Sociedad Anónima, que administra el sistema de la tarjeta SUBE, aún no cargó los nuevos parámetros. Se estima que en unos días las máquinas montadas en los colectivos de la ex Indalo ya estén adaptadas al nuevo precio. La empresa cobra u$s 1,20 por cada kilómetro que recorren sus colectivos. La suma se revisa de forma periódica.

