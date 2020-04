Los odontólogos, golpeados y con incertidumbre por la pandemia

Según sostuvo en comunicación con LMN, por el momento se sostienen con los pagos que están ingresando de las obras sociales, por lo facturado en enero y febrero, aunque esa es en general una época de baja actividad.

“Las obras sociales pagan, con suerte, a 45 o 60 días. Dentro de un par de semanas ya vamos a tener un hueco que no van a entrar ingresos de obras sociales. Y como todo sector privado, estamos con una mochila de gastos fijos: empleados, alquileres, impuestos y demás”, señaló Monti. Por el momento, no ha tenido que recurrir a financiamientos con pedidos de créditos, pero reconoce que no sabe qué pasara en un futuro cercano.

Actualmente, la atención odontológica en Neuquén es, en muchos casos, a través de recetas virtuales por videollamadas, pero en casos excepciones que requieran urgencia, el paciente puede ser atendido en el consultorio. “En uno de cada diez casos tenemos que ir al consultorio”, indicó el profesional.

La atención en tiempos de coronavirus también incrementó los costos. Para este tipo de atención, se estableció un protocolo de bioseguridad que incluye un kit con diversos elementos de protección, debido al riesgo de contagio por el contacto estrecho que requiere la atención odontológica.

“Es caro atender porque los insumos están carísimos. Ya veníamos trabajando con protocolos de bioseguridad, pero ahora les agregamos un montón de otros insumos que agrega no solamente costos monetarios sino que nos insume mayor cantidad de dinero en tiempo. Para atender un paciente en lo que regularmente nos llevaba media hora, vamos a estar como mínimo entre 45 o 50 minutos. De ahí, dependiendo de la práctica puede extenderse más, porque hay que preparar el consultorio antes, durante y después”, explicó el odontólogo. A esto, se suma que el trabajo es con productos importados y que, en el costo, influye la “ley de oferta y demanda” global, que por estos tiempos es amplia.

En el caso de su consultorio, las consultas de urgencia tienen un costo de dos mil pesos para los pacientes, dinero que puede ser reintegrado por algunas prepagas con las que pudieron llegar a un acuerdo. En tanto, las intervenciones odontológicas mantienen los valores previos aunque, incluso, son bajos. “Los valores de las prácticas están atrasadísimos. Tienen los mismos valores que tenían, por lo menos, en noviembre del año pasado”, detalló Monti.

El profesional marcó que, por el momento, no se han recibido medidas “contundentes” de los Gobiernos que ayuden a paliar la situación y que esto los coloca en una situación de mayor incertidumbre. “Trabajamos en conjunto con otros círculos de profesionales de la provincia y se han elaborado algunas propuestas, pero nada que sea sustancial. El mayor costo lo tenemos en cargas sociales, sueldos. Hay un alivio fiscal que ha llegado a través del impuesto de ingresos brutos, la provincia nos dio ese alivio. No es significativo, pero todo viene bien”, consideró.

“Propusimos que se disminuyan las cargas sociales de los empleados, necesitamos un alivio en lo impositivo. Un odontólogo por ahí trabaja con 4 o 5 personas”, remarcó. Otra solicitud fue a la secretaría de comercio de Nación, a quien pidieron “que instaure un control en los formadores de precios de nuestras cadenas”.

