Los picantes tuits de De Brito, Feinmann y Rial por el desalojo en Guernica

Tras replicar varios posteos que reflejaban distintas posturas en relación al desalojo en Guernica, Ángel de Brito se hizo eco de una declaración de una de las delegadas de toma que amenazó con "prender fuego la Casa Rosada". "¿Qué esperan para detener a los que amenazan con incendiar la Casa Rosada? Están todos locos?", expresó el conductor de Los ángeles de la mañana y el Cantando 2020.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1321812295765368833 Que esperan para detener a los que amenazan con incendiar la Casa Rosada? Están todos locos? https://t.co/51oQAiVh7W — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 29, 2020

Luego, De Brito replicó memes y comentarios con chicanas hacia el gobierno de Axel Kicillof, el kirchnerismo y el canal de noticias C5N.

https://twitter.com/HippiesConOsde/status/1321787948963139584 Kicillof y Berni usan la fuerza represiva del gobierno kirchnerista para reprimir a los kirchneristas que están tomando tierras en Guernica, que a su vez atacan a la policía con el apoyo de organizaciones sociales kirchneristas que están orquestadas desde el gobierno kirchenrista pic.twitter.com/klLTqatZcW — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 29, 2020

https://twitter.com/juanmalauria/status/1321793348332670978 Los de C5N a favor de la represión y tratando a los usurpadores de violentos pic.twitter.com/yGRU19fhlP — Juanma (@juanmalauria) October 29, 2020

En sintonía, Eduardo Feinmann puso bajo la lupa al kirchnerismo y echó más leña al fuego al anunciar: "Comenzó la violenta represión del gobierno de Fernández-Fernandez/Kicillof".

https://twitter.com/edufeiok/status/1321757765958774784 Los mismos K se quejan de la violenta represión del gobierno de Alberto y Cristina. https://t.co/G8UumFxiUW — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 29, 2020

https://twitter.com/edufeiok/status/1321757205272645636 Comenzó la violenta represión del gobierno de Fernández-Fernandez/Kicillof https://t.co/r0uwphPloT — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 29, 2020

Por su parte, Jorge Rial condenó la represión de la policía bonaerense a cargo del Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. "Me parece que cuando votamos no estaba el temita de la represión. Por ahí no lo vi yo. Ojo", manifestó Rial con su habitual estilo irónico.

https://twitter.com/rialjorge/status/1321809394129133569 Me parece que cuando votamos no estaba el temita de la represion. Por ahí no lo vi yo. Ojo. — JORGE RIAL (@rialjorge) October 29, 2020

"Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Cómo nos van limando las esperanzas", reflexionó minutos después.

https://twitter.com/rialjorge/status/1321814765967200266 Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Cómo nos van limando las esperanzas. — JORGE RIAL (@rialjorge) October 29, 2020

La periodista deportiva Angela Lerena también plantó postura en contra del accionar policial. "Repudio el brutal desalojo del predio de Guernica; los sin techo no son delincuentes sino ciudadanos con derecho a la vivienda, contemplado en la Constitución Nacional. La solución no son las topadoras, son las políticas habitacionales", tuiteó la primera mujer que comentó un partido de la Selección Argentina.