En una entrevista exclusiva con Este es el show, programa satélite de Showmatch, Marcelo Tinelli aseguró estar entusiasmado con la continuidad del programa en 2017 y dio detalles de algunas novedades que vendrán.

Haciendo un balance del año y de la polémica final del “Bailando” entre Pedro Alfonso y el Polaco, el animador contó: “Lo sentí muy bien al programa, la final fue difícil, es la primera vez que nos pasa porque eran dos personas muy queridas. Fue una final muy fuerte”.

En ese marco, volvió a cargar contra los que dijeron que hubo fraude: “Yo creo que es normal. Es lo más fácil decir que está todo arreglado. No me enoja para nada porque hablan de ellos. Todas las palabras que ponen para uno son para ellos”.

Reconfirmación

En cuanto al regreso de Showmatch el 15 de mayo del 2017, adelantó: “Es la edición número 28. Estamos muy felices de que eso suceda. Estamos pensando muchas cosas buenas. El ‘Bailando’ termina muy fuerte, así que una parte va a ser eso, pero va a haber otros formatos”.

Tinelli contó quiénes quiere que participen nuevamente en el certamen: “Quiero que estén Fede Bal y Laurita Fernández, los campeones (Pedro Alfonso y Flor Vigna) y el Polaco”.

Descargo

Pedro Alfonso le contestó a Flor de la V sobre sus dudas con relación al final del “Bailando”. “Ella es una persona que quiere quitarle mérito al otro”, dijo Peter. “A mí no me afectó. Me parece que era más una agresión a la producción, a Marcelo, y a la veracidad del programa, porque si me dicen ‘acomodado’ quiere decir que alguien me está acomodando”, agregó el campéón.