Los resultados de las PASO se empezarán a conocer a partir de las 21

El secretario de Modernización nacional, Andrés Ibarra, afirmó que la transparencia del escrutinio provisorio de las PASO del próximo domingo será "total, absoluta" y aseguró que "no hubo y no hay ninguna duda de la capacidad técnica" de la empresa Smartmatic, luego de explicar, en forma pormenorizada, el proceso licitatorio en el que ganó dicha empresa, que no tuvo ninguna impugnación.