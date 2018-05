Los Rial, sin piedad

“Siento vergüenza porque está mi hija en todo esto, que amo profundamente, que más allá de cualquier discusión y de las cosas que dijo, sé que sale de mi hija y sé que no está pasando un buen momento”, lanzó el conductor y continuó diciendo: “Tiene algún problema, estoy preocupado por su salud, por el entorno que tiene, muchos ya pasaron por esto y saben de qué hablo... Estoy preocupado por ella, aunque no quiera mi amor. Pese a las explosiones que tuvo, lamentablemente, lo va a tener siempre mi amor”.

Rial también contó que algunas personas se están aprovechando de la debilidad de su hija (haciendo referencia a que ella habría gastado todos sus ahorros para ayudarle a su novio, Facundo Ambrosioni, a pagar los abogados para su padre que está preso).

“Nunca esperé escuchar cosas tan fuertes de mi hija. Pero el amor hace que yo me banque todo esto. Me preocupa, quiero ayudarla, quiero que sea feliz, que se preocupe por ella, todos pasamos por esa etapa donde creímos que nos llevamos el mundo por delante”, agregó el intruso, para luego apuntar contra Matías Attem, Natacha Jaitt, un fotógrafo y un medio, quienes ayudaron a Morena en medio del escándalo.

En tanto, Morena dio una entrevista en la radio cordobesa Pulxo 95.1, en donde hizo impactantes declaraciones. En primer lugar, la joven reveló que quiso cortarse las venas. “Me quise matar. Por eso tengo esa marca y esa venda en la mano (haciendo referencia a un posteo de Instagram en donde se mostró con las muñecas vendadas).Cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura”, describió Morena.

La hija de Rial relató también que ante esta noticia, su padre tardó más de una hora y media en ir a verla. “¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos”, expresó.

Sobre su relación con el periodista, Morena confesó que está completamente rota. “Hoy en día me cuesta decirle papá. Jorge me dijo que cualquier cosa que necesite lo hable con sus abogados... Hasta los 21 me tiene que mantener, por ley. Si no, iremos a juicio, qué vamos a hacer”, arremetió y cerró diciendo: “Toda mi vida sentí la carga de ser una Rial. Si yo hubiera sido gorda sin apellido, me hubieran hecho bullying por gordita nomás. Yo era gordita y encima con apellido. Para colmo siempre tuve todo lo que es material, pero no amor”.

Amor: El Intruso comentó que siempre estará al lado de su hija, pese a sus “explosiones”.

El descargo no bastó y tuvo una pobre cosecha

La vuelta de Jorge Rial a la conducción de su ciclo, junto con su descargo en medio de la guerra mediática con su hija Morena, era lo más esperado por todo el medio chimentero. De esta forma, durante los primeros minutos del programa, el periodista consiguió un pico de rating de 5,4 puntos, convirtiéndose en el segundo programa más visto de la franja, detrás del Noticiero de la gente de Nicolás Repetto (Telefe).

Lamentablemente para el chimentero, ese número no se mantuvo y poco después de terminado su descargo, la cifra descendió hasta los 3,5 puntos. Con el correr el programa, y dado su temario poco relevante, el medidor se clavó en los 2,9, promedio que ha conseguido durante las últimas semanas.

“Cualquier excusa es buena para subir un punto de rating!!! Lamentable Rial... por Dios!!”, “Aprovechen estos 5 minutos de rating en que el ‘padre modelo’ hace su descargo”, “Tenía que hablarlo porque está bajísimo en rating y esto le viene muy bien”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter, sobre la performance del programa y del propio anfitrión.