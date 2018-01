Los trapitos al sol

La periodista accedió a dar un móvil con la condición de hablar de Había una vez, obra infantil en la que interpreta a Maléfica, y cuando todo parecía tranquilo, la ex de Diego Santilli -vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- ignoró una de las preguntas de Mariana Brey.

“¿Quién era la actriz a la que vos reemplazaste? ¿Cómo se hacía la obra sin la protagonista?”, lanzó la integrante del panel, a lo que Pazos respondió: “Antes no había una Maléfica… Yo no soy la protagonista de la obra, hago una participación especial”.

Rápidamente, Brey agregó: “Pensé que eras la protagonista, como se llama Maléfica la obra”, y demostrando sus pocas ganas de hablar con ella y con el resto del staff, contestó: “No, la obra no se llama Maléfica. Yo voy a decir una sola cosa, mientras que hablemos de la obra está todo bien, pero me gustaría hacer un ida y vuelta con Ángel. No es por nada, pero si vos me querés de panelista de vuelta, yo voy”.

En ese momento, Mariana sólo atinó a decir: “Me ninguneó”.

Para evitar un fuerte cruce, De Brito tomó la posta y lanzó: “Cómo es esto, Nancy? No dejás de sorprenderme”. “Si vos me querés de panelista, lo hablo con Lucas (productor del programa), arreglamos un buen caché y vuelvo”, ironizó la periodista. Siguiéndole el juego, el ex jurado del “Bailando” indagó: “¿Vos estarías dispuesta a volver?”, y Nancy fue lapidaria: “Obvio, si yo no me fui, me echaste vos”. Apelando a su acidez, De Brito finalizó el cruce con la frase: “Claro. Hay que ver si yo estoy dispuesto a que vuelvas”.

Ángeles cruzados

Dado que Nancy aseguró que sólo quería hablar con De Brito, Brey y Carmela Bárbaro pusieron el grito en el cielo y se despacharon contra Nancy. “Ella no quiere saludarlas, dijo un mano a mano con el conductor”, lanzó Ángel, a lo que Carmela replicó: “Las entrevistas las hacemos entre todos, independientemente del tema que hablemos. El mano a mano se pide antes, fuera del aire, así quedamos todos bien”.

Queriendo dejar mal a Pazos, Brey -quien ya se había sentido ninguneada por la periodista- agregó a los dichos de Bárbaro: “Sabés quién pedía muchos mano a mano, Ricardo Fort. A él no le gustaba que le hablaran los panelistas, solamente el conductor. Pero bueno, era Ricardo Fort”. Entra las ex y actuales angelitas, queda claro, no hay buena onda.