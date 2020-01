Los UVA se llevan hasta el 60 por ciento del sueldo

En esta línea de préstamos, las cuotas y el capital adeudado se actualizan por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que va atada al costo de vida. En abril de 2016, durante el anuncio del plan, el entonces presidente Mauricio Macri aseguró que los créditos eran seguros porque la inflación en el país no superaría el 20 por ciento anual. Sin embargo, en casi cuatro años, el valor de la UVA se incrementó un 240 por ciento. Pasó de 14,05 a 47,87 pesos, más del triple.

En el mismo período, el salario promedio aumentó exactamente la mitad: un 172 por ciento, según estadísticas oficiales. En consecuencia, las cuotas se están comiendo los ingresos de las familias hipotecadas.

Carlos Manzanares, del grupo Hipotecados UVA Neuquén, contó que están ahogados "porque se habló de poner un tope en las primeras cuotas, que ya no existe, y hoy destinamos entre un 50 a 60 por ciento del sueldo para pagar la cuota".

Sobre el fin de su mandato, Macri congeló el valor de las cuotas para quienes tienen préstamos de más de 140 mil UVA. Al asumir, Alberto Fernández prorrogó esa medida de urgencia un mes más. El plazo vence dentro de tres semanas y nadie sabe qué va a pasar.

Manzanares dijo que, entre los hipotecados de Neuquén, "hoy tenemos a quienes están con la cuota congelada, como en mi caso, que comenzamos pagando 15 mil y hoy pagamos 26 mil pesos; pero, si nos quitan el congelamiento, va a subir a 37 mil pesos".

Entre quienes no entraron en el congelamiento, hay "hipotecados en Neuquén que comenzaron pagando nueve mil pesos y hoy están en 34 mil, muchísimo más de lo que cuesta un alquiler", agregó el referente.

Aclaró que "los créditos tienen baja morosidad porque muchos tienen su cuenta sueldo en el banco y les hacen el descuento automático". Añadió que las cuotas subieron tanto "que después del descuento, el sueldo no alcanza para ni para el mínimo de la tarjeta ni para un montón de cosas".

Remarcó que "con la tercera cuota vencida, como no tenés mediación, pasan directo a rematarte la casa, así que ahí tampoco tenés alternativa de no pagar; no queda otra que trabajar para el crédito".

Señaló que entre los hipotecados neuquinos "hay esperanza, pero también preocupación, porque el congelamiento es temporal y no alcanza al capital adeudado, sólo las cuotas. Sin una solución de fondo, seguimos en la misma".

El Central evaluará la salida con los datos en la mano

El Banco Central hará un censo detallado sobre los tomadores de los créditos hipotecarios UVA, para determinar en qué medida afecta el pago de las cuotas al poder adquisitivo total de las familias involucradas y qué solución les pueden ofrecer. Las entidades financieras de todo el país tienen una semana de plazo, hasta este lunes, para remitir la información.

Ayer, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, explicó que están trabajando en una nueva fórmula para actualizar los préstamos UVA. Recordó que la Ley de Emergencia que sancionó el Congreso prevé la ejecución de esta medida al ordenar que se haga “un diagnóstico y una propuesta” sobre el plan crediticio.

Desde el grupo “Hipotecados UVA Neuquén” celebraron la realización del sondeo, aunque advirtieron que queda poco margen, porque el plazo para descongelar las cuotas vence en 18 días. Se desconoce si habrá una prórroga.

El Banco Central publicó en su página una comunicación identificada como “B-11934”, en la que detalla que realizó “un requerimiento informativo” a todas las entidades financieras del país sobre los préstamos hipotecarios UVA “de personas humanas”.

En el comunicado, se indica que los bancos deben informar los datos de los titulares de cada préstamo y sus codeudores, el monto inicial expresado en UVA, la fecha de otorgamiento, el plazo total, el saldo al 30 de noviembre del año pasado y el valor de la cuota mensual a esa misma fecha.

También les solicitaron que detallen los metros cuadrados de cada propiedad hipotecada, la ubicación y la relación entre el valor de la cuota y el ingreso familiar al inicio del crédito.

