"La Municipalidad nos respondió con un informe técnico que hicieron arriba del colectivo. Pero el que se sube para hacer trasbordo en Parque Industrial, responde que va hasta Parque", indicó el titular de la vecinal, Ever Urrutia, y dijo que la medida tiene que ver con "una cuestión humanitaria".

"Es una decisión política. El subsecretario de Transporte Fernando Palladino me dijo que no le dan los costos y yo necesito que me responda como funcionario público, no como gerente de una empresa, sino tendríamos que hablar con el gerente de Autobuses Neuquén", agregó Urrutia.

Nota-respuesta-muni.jpg

"Cualquier vecino que viaja desde Senillosa, Plottier o Centenario llega con un colectivo directo. Nosotros que estamos dentro del ejido de Neuquén tenemos que hacer trasbordo", reclamó el titular de la vecinal de la meseta.

Urrutia, además, recordó que en 2007 se aprobó una ordenanza que dispone la habilitación del servicio de colectivos, sin embargo, nunca fue cumplida.

LEÉ MÁS

Vecinos piden un colectivo directo a la Colonia Rural Nueva Esperanza

Se instalan tres familias por día en la meseta

En Nueva Esperanza hay miedo a los cimarrones