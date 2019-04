Me preparo con mucha emoción, mucha alegría. Siempre estoy de alguna manera en el programa hace diez años, once, y la verdad es que el rol que más disfruto es el de bailarina: bailar en esa pista te genera emociones únicas y más este año, con los 30 años de Showmatch. Quiero que sea un año para disfrutar, para llevar cosas lindas a la pista.

Hace diez años llegaste de Corrientes y contaste que ese año fue uno de los mejores de tu vida. ¿Cómo ves a esa Lourdes de 2008 desde hoy y desde todo el recorrido que hiciste?

La Lourdes de 2019 es la misma que la de 2008. Mis valores son los mismos de siempre. Y quizás hoy soy una mujer más firme en mis pensamientos, en mis decisiones, en que quizás no me callo cuando algo me parece injusto, cuando algo me molesta. Hoy quizás soy más fuerte para enfrentar ciertas situaciones y hoy soy una Lourdes mamá que me encanta, que era un sueño que tenía de pequeña, porque siempre deseé ser madre. Así que una Lourdes mucho más madura pero con los mismos valores.

¿Con qué prejuicios, personas, reglas del medio tuviste que luchar para llegar a donde estás hoy?

Al principio, creo que cuando llegué a Buenos Aires y empecé a trabajar con personas muy pero muy importantes como Estela Raval o Juan Carlos Calabró, yo estaba feliz porque para mí todo era un sueño cumplido, pero sí siento que lidié con personas que pensaban que porque era del interior o parecía ser calladita, ingenua, me decían de todo y me hacían sentir muy mal y eso también me ayudó a ir plantándome cada vez más fuerte y a tener voz. Y a decir: “No”, pará, a mí me tratás bien, a mí me decís bien las cosas porque yo soy igual persona que vos. Eso fue al principio…

¿Y por ser “la mujer de...” (Chato Prada)?

Mucha gente que no me conoce, que no vio todo el trabajo que fui haciendo en estos 11 años que estoy en el medio, piensa que llegué por ser “la mujer de...”. Pero no: antes hice castings, muchos castings, siendo “la mujer de...” también hice castings porque en un momento Marcelo (Tinelli) nos cambió a todas las bailarinas, yo me fui a Telefe e hice casting de cuadras de cola para estar en lo de Susana, que estuve. Siempre me gané mi lugar con mucho trabajo: soy bailarina desde los 8 años y dejé de lado muchas cosas de la adolescencia para encerrarme en un salón, porque prefería ir a clases y aprender, crecer, para ser una gran bailarina. Al principio me dolía y me enojaba que dijeran eso de “la mujer de...”, pero entendí que es parte del juego. Creo que pude demostrar que tengo mi camino más allá de la persona que elegí para formar una familia. Y lo demostré con mi programa infantil que hago sola y al bailar en la pista salgo sola y me defiendo sola ahí.

¿Cómo se preparan con Fede Bal para ser una de las parejas protagonistas de la pista? ¿Por qué los reunieron? ¿Van por todo?

Con Fede estamos muy bien, muy contentos, ensayando mucho. Tuvimos una química y una onda increíble desde el principio, desde el primer ensayo, y creo que no nos van a poder decir que no hay conexión o que no hay química porque de verdad que hay mucha onda y creo que vamos a hacer cosas muy lindas en la pista y nos recontra acompañamos así que estoy súper contenta con esta pareja. Y sí, vamos por todo: este año quiero ganar y creo que me lo merezco. Fede ya ganó un “Bailando” y quiere ganar otra vez.

Se te ve divertida y sabiendo jugar muy bien el juego televisivo. Sobretodo como “angelita”: ¿te divierte la polémica?

No, no, la polémica no me divierte. Soy solamente una persona que opino sobre personas que trabajan en el medio, que están expuestas a que opinemos sobre ellos y nada más. Tiro mi punto de vista sobre algunas situaciones. Pero no, prefiero divertirme y me gusta más que la polémica ir por el lado divertido.