En la quinta temporada de Lucifer , parte uno, Maze finalmente se enteró de la verdad sobre su madre, Lilith. En el episodio cuatro se reveló que Lilith, la madre de los demonios, renunció a su inmortalidad para vivir. Lilith y Maze no se veían cara a cara en la Tierra ya que Maze sentía como si su madre la hubiera traicionado y abandonado en Lucifer. Lamentablemente, antes de que Lilith y Maze pudieran reparar su relación, Lilith murió .

Como ex demonio, los fanáticos han asumido que Lilith habrá regresado al infierno después de su muerte y los fanáticos de Lucifer recordarán que el infierno actualmente no tiene gobernante. Un fanático teorizó que la razón por la que Amenadiel y Lucifer no regresaron al infierno fue porque el infierno tiene un nuevo gobernante, Lilith. Si Lilith se convierte en la Reina del Infierno, será la primera humana en sentarse en el trono.