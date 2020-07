Luis Novaresio anunció que se casa con Braulio

El periodista confirmó que la propuesta de su pareja se dio a mediados de junio. "Me dio el estuche con los anillos y entré a llorar", reveló el conductor de Animales Sueltos . Y Braulio agregó: "Esto tiene que ver con todo lo que surgió con la convivencia. Empezó como algo forzado por el coronavirus pero resultó ser muy placentera".

"Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianidad, pero lo cuarentena lo presentó de esta forma", agregó el agente inmobiliario.

El novio de Novaresio se entusiasmo y dijo que realizarán una megafiesta para celebrar la unión. "Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una megafiesta. Será una celebración judía. ¿Estás de acuerdo o no?", le anunció Braulio. "¡Sí, Me encanta! Mirá, te voy a decir una cosa: durante años aseguré que no iba a hablar con un medio de comunicación del tema que soy gay. Y como verás tengo una palabra muy firme", expresó Luis entre risas en Gente.

Explota de felicidad

"A pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para mí queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad". Luego emocionado, agregó: "Entre uno y el único destino cierto que hay, que es la muerte, los proyectos, los anhelos y el deseo, son lo que te transforma en un ser vital. Y siento que Braulio es el motor más importante que tengo para sentirme vivo y feliz. Lo nuestro es un "historión" de amor".