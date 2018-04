El ex presidente de Brasil dijo que se entregará a la policía. Esta mañana se realizó una misa en memora de su esposa fallecida.

El ex presidente brasileño Luis Inácio "Lula" da Silva anunció hoy que aceptará el pedido de prisión contra él, luego de afirmar que no perdonará al juez Sérgio Moro por haber acuñado ante la sociedad, en connivencia con los grandes medios de comunicación, la idea de que "el ex presidente es un ladrón".