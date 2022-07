Luli Fernández contra Nicole Neumann: "El medio es chicos y todos te conocemos"

"Es gente que no me conoce. La gente que me conoce sabe que no es mi filosofía de vida... A mí no me afecta, porque no es verdad", había dicho Neumann cuando fue interrogada por la polémica con Fernández.

"De la gente, ya nada me sorprende. Está todo bien. Ojalá que cuando yo no esté, la vuelvan a convocar para reemplazarme ", finalizó Nicole en la nota.

Esto se contradice con lo que dijo Adrián Pallares, quien contó una impactante frase con la que la novia de José Manuel Urcera vetó a la panelista de Socios del Espectáculo. "¡No me pongas más a esa pendeja en mi silla!", exclamó el conductor acerca del verborrágico reclamo que le atribuyen a Nicole Neumann.

"Esa habría sido la frase de Nicole Neumann", dijo Pallares, quien después bromeó cuando se reveló la interna que se desencadenó entre la ex de Cubero y Luli Fernández en el programa de Guido Kaczka.

Por su parte, Luli hizo un descargo: "Cuando Nicole dice 'no me conocen'. A mí lo que más me sorprendió de esto que pasó, no es lo que pasó, sino la poca sorpresa que causó en todos lo que yo conté".

"En off, dos personas me dijeron que me tenían que bajar de las grabaciones porque Nicole había llamado muy enojada, por lo que yo había dicho acá. El viernes me llamó un productor para pedirme disculpas", siguió la panelista.

"De hecho, creo que fue Maite, en Intrusos, la que dijo que Nicole hace estas cosas. Nicole, todos te conocemos, porque el medio es muy chico. Sabemos cómo procede cada uno", finalizó.

A modo de cierre, lo que dijo Rodrigo Lussich hace unos días hizo corto el problema: "A buen entendedor, pocas palabras. Aparte, los hechos son absolutamente concatenantes. Luli contó acá que había malestar en Los 8 Escalones del Millón por los faltazos de Nicole. Y tras cartón, no la invitan más a Luli Fernández al programa".