Luli Salazar les dice no al "Bailando" y a Marcelo Polino

A través de Twitter, la modelo anunció que no estará en el certamen.

Buenos Aires.- Luli Salazar era una de las figuras que ya estaba confirmada para el “Bailando 2018”. Sin embrago, la ex pareja de Martín Redrado sorprendió al bajarse del certamen. En su cuenta de Twitter la modelo hizo el anuncio ante la pregunta de un usuario y admirador de la rubia. “¿Te voy a ver en tv este año? ¿Vas a conducir con Polino?”, fueron las preguntas. La reacción de Luli fue inmediata y respondió: “No, he decidido no hacer Bailando 2018”. Incluso, también reconoció que tampoco formará parte del programa de la tarde del jurado del reality.