Luli Salazar mandó a laburar a un diputado

Fernando A. Iglesias on Twitter Qué lindos la vedetonga del freezer y el cortatangas mandando fruta sobre adelantamientos de elecciones pedidos por el establishment mundial a un gobernador peronista cuyo nombre no se puede decir. Setenta años de cultura peronista en dos minutos de una TV que no ve nadie ya. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 17, 2019

“Andá a laburar”

Luli no se quedó de brazos cruzados y dio un fuerte contragolpe: “El fiel reflejo de lo que son los dirigentes de este gobierno. Misóginos y encima caraduras hablando del programa más visto de la TV argentina. Anda a laburar, Fernando, que a vos te pagamos todos los argentinos. Ya ni el yoga te haría efecto en este estado, estás más para calmantes”. No es la primera vez que Luli lo manda a trabajar al diputado de Cambiemos. La semana pasada tuvieron otro cruce y la ex de Martín Redrado le dio un consejo: “Te recomiendo, ya que veo que tenés mucho tiempo libre, por qué no lo dedicás a hacer yoga en vez de tuitear, ni te menciono hacer algo productivo porque definitivamente no es lo tuyo”.

Graciela Alfano fue irónica y chicaneó a Luli Salazar

Desde que se sumó como panelista de Los ángeles de la mañana, Graciela Alfano es una de las mujeres más picantes a la hora de hablar o atacar a alguien. La ex vedette ya se enfrentó con casi todas sus compañeras: Yanina Latorre, Cinthia Fernández y Lourdes Sánchez. El martes dejó de lado a su colegas y aprovechó para burlarse del nuevo “rol” de Luciana Salazar.

Mientras estaban debatiendo de los dichos que tuvo Luli sobre las elecciones en Showmatch, Graciela arrojó: “Me encanta porque pasó de ser operada a ser operador”.

En un ida y vuelta con Marcelo Tinelli, la madre de Matilda aseguró que Mauricio Macri “pierde en primera vuelta” y luego agregó que el mandato lo entregará “15 días después de las elecciones”.